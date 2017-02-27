Coriant представила новое решение для объединения территориально удаленных дата-центров

Компания Coriant, глобальный поставщик комплексных оптических транспортных решений, основанных на SDN, представила Coriant 7300 Open Line System (OLS) — новое решение для объединения территориально удаленных дата-центров в соответствии с концепцией Open Line System. Coriant 7300 OLS оптимизирован для упрощенного развертывания совместно с такими открытыми транспондерными решениями, как Coriant Groove G30, обеспечивает высокую производительность и стабильность работы приложений, отвечая на рост спроса на коммуникационные решения высокой емкости для географически удаленных дата-центров, сообщили CNews в Coriant.

Новая система Coriant 7300 OLS сейчас проходит испытания у ряда заказчиков. Показатели производительности оптического уровня платформы Coriant hiT 7300 Multi-Haul Transport теперь оптимизированы в соответствии с требованиями современных дата-центров, такими как компактность специализированного шасси, поддержка электропитания переменного тока и фронтальной вентиляции. Coriant 7300 OLS позволяет упростить управление и контроль инфраструктуры в сетевых средах SDN/NFV за счет использования Coriant Transcend SDN Transport Controller, рассказали в компании.

Созданная на основе оптического транспорта, обеспечивающего высокую производительность и стабильность, Coriant 7300 OLS обладает рядом особенностей для соединения территориально удаленных дата-центров. Это широкий набор усилителей для высокой плотности, дальности и стабильности передачи, а также алгоритмы канального уровня для минимизации влияния помех, неоднородностей и старения волокна, отметили в Coriant.

«Гибкость, открытость и стабильность становятся все более важными характеристиками магистральных оптических сетей, поскольку динамичные и гипермасштабируемые потоки трафика между дата-центрами требуют новых подходов к проектированию дезагрегрированных моделей развертывания сети, — отметил Стефан Валль, вице-президент Coriant по управлению производством. — Новая система Coriant 7300 OLS сочетает в себе высокую производительность оптического транспорта с оптимизированным функционалом для дата-центров в рамках открытой структуры и оптимизирует производительность DCI в отношении магистральных и ROADM-приложений».

В целом, как отмечается, Coriant 7300 OLS подтверждает приверженность Coriant концепции открытых сетей и расширяет SDN-портфолио компании в области Open Line System. В это портфолио входят платформы hiT 7300 Multi-Haul Transport и Coriant Groove G30, включая недавно представленную Groove Open Line System (OLS) для применения в городских сетях, позволяющую поставщикам услуг и операторам дата-центров строить свои собственные масштабируемые и защищенные оптические системы связи.