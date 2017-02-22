Samsung представит ряд новых технологий мобильной связи на выставке MWC 2017

Samsung Electronics объявила о планах представить на выставке Mobile World Congress 2017 передовые технологии мобильной коммуникации и портфолио новейших сетевых решений, включая стандарт связи 5G. Как рассказали CNews в компании, новые решения лягут в основу масштабной стратегии Samsung по развитию 5G технологий, а также пополнят портфолио облачных решений компании: от технологий виртуализации сети, сквозной оркестровки, встроенных решений и решений для учебных заведений до 5G.

«Индустрия сегодня претерпевает существенные изменения. Samsung стремится соответствовать ожиданиям своих пользователей и для этого определяет векторы развития отрасли, а также внедряет новые решения, – сказал Йонгки Ким, президент и глава подразделения сетевых технологий Samsung Electronics. – Инновации Samsung будут способствовать наступлению эры 5G, обогатят пользовательский опыт, автоматизируют выполнение повседневных задач и сделают их проще».

На MWC 2017 Samsung продемонстрирует последние достижения в области 5G как для mmWave, так и для сетей с частотой спектра 6 ГГц. Компания проведет демонстрацию фиксированного беспроводного доступа (Fixed Wireless Access – FWA) стандарта 5G частотой mmWave, а также покажет максимальную пропускную способность и передачу данных в 4 Гб/с в точке беспроводного доступа 5G. Фиксированный беспроводной доступ стандарта 5G существенно изменит глобальный рынок услуг широкополосной связи, а также ускорит наступление эры мобильных технологий пятого поколения.

Samsung также планирует провести видеоанализ примеров использования сети 5G и сбора большого объема видеоинформации в режиме реального времени, а также продемонстрирует видеоанализ без времени ожидания на Mobile Edge Cloud. С развитием технологий больших данных как одного из важнейших глобальных трендов, анализ видеоданных может использоваться в таких сферах, как предотвращение преступлений, управление логистикой торговых предприятий и анализ поведения покупателей.

Виртуализация играет важную роль в развитии технологий 5G. Эффективность, масштабируемость и скорость работы сети стала основным приоритетом для операторов связи при разработке новых бизнес-моделей и приложений. На выставке MWC в этом году Samsung продемонстрирует виртуализированную платформу RAN, которая в дальнейшем ляжет в основу единой Unified RAN. В нее интегрируются стандарты 4G и 5G, а также автоматизированный сквозной оркестратор. За счет разделения облачной сети, а также встроенных функций искусственного интеллекта, таких как инструменты анализа больших данных и платформа для видео с IoT-устройств, внедрение и использование новейших сервисов и приложений станет еще проще.

Samsung представит свои профессиональные решения, направленные на улучшение выявленного пользовательского взаимодействия в связи с существенным увеличением трафика мобильных данных. Для автоматического мониторинга и оптимизации качества передачи мобильных данных для каждого отдельного пользователя были созданы решения VoLTE Quality Monitoring & Analysis (VoMA) (Мониторинг и Анализ Качества VoLTE) и CognitiV Data Traffic Monitoring & Analysis (DMA) (Мониторинг и анализ трафика данных CognitiV). Обнаруживая внештатные ситуации или перегрузки в сети на сотовом уровне, решения позволят каждому пользователю получить превосходное качество связи. Аналитика объема данных от Samsung делает это возможным при помощи автоматизации всего процесса.

Samsung также проведет наглядную демонстрацию скорости 1 Гб/сек, используя технологии LTE-Advance Pro на 3 агрегации частот, 4x4 MIMO и технологии 256 QAM, а также 5 агрегаций частот с использованием смартфона.

Учитывая то, что мультимедийные услуги, обеспечивающие полный эффект погружения, являются важным направлением бизнеса, отраслевые лидеры активно обсуждают способы предоставления массового трафика данных, например, решение LAA (License Assisted Access), Shared Spectrum (например CBRS), MulteFire и WiFi AP. В этом году на выставке MWC Samsung представит полную линейку малых ячеек и WiFi AP, которые добавят дополнительный диапазон в каждый дом и на любую площадку независимо от провайдера и оператора связи. С подключением к облачным службам Samsung стали доступны автоматическое обновление и оптимизация на основе анализа больших данных, а также вертикальные дополнения к приложениям с Open API.