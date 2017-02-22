Sabre обеспечила доступ агентов к оперативным данным FlightGlobal о расписании рейсов

Sabre Corporation обеспечит канал оперативных данных из ресурса FlightGlobal в глобальную дистрибутивную систему и платформы бронирования Sabre. FlightGlobal управляет наиболее полной базой актуальных расписаний вылетов более 900 авиаперевозчиков по всему миру. Таким образом, более 425 тыс. агентов получат доступ к оперативной информации об изменениях в расписаниях и времени вылета рейсов с точностью до миллисекунды, что, в свою очередь, обеспечит полную достоверность данных при поиске авиабилета, сообщили CNews в Sabre.

«Первым в отрасли интегрировав данные FlightGlobal в базовую систему бронирования агентства, Sabre обеспечит высокий уровень точности информации о расписании практически каждого пассажирского рейса в мире, — заявил Уэйд Джонс (Wade Jones), временно исполняющий обязанности президента и старший вице-президент Sabre Travel Network по стратегии. — Путешественники и агенты смогут вздохнуть с облегчением, зная, что они имеют самую достоверную информацию».

«FlightGlobal рад, что Sabre первым использовал возможности нового продвинутого функционала по обмену информацией о расписании рейсов, — отметил Ли Джонсон (Lee Johnson), исполнительный директор FlightGlobal по работе с данными. — Мы тесно сотрудничаем с Sabre, отраслевым партнером, и гарантируем, что все изменения в расписании вылетов, которые мы получаем напрямую от авиаперевозчиков, будут мгновенно доступны глобальной агентской сети посредством платформы Sabre».

Информация о расписаниях и рейсах, поступающая на торговую площадку Sabre и через Sabre API на сайты онлайн-агентств и разработчикам, будет автоматически обновляться, когда туристы, агенты и деловые путешественники занимаются поиском авиабилетов.

Точность отображения расписания во всех каналах продаж позволит авиакомпаниям оптимизировать реализацию свих продуктов и управление загрузкой каждого рейса. Трэвел-консультанты, в свою очередь, получат доступ к достоверному контенту через агентскую платформу Sabre Red, что, как ожидается, будет способствовать повышению эффективности продаж и степени удовлетворенности клиента.