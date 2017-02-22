Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile

Компания Daimler AG, производитель премиальных автомобилей, внедрила решение Citrix ShareFile для управления корпоративным документооборотом. Компании требовалось многофункциональное, гибкое и безопасное решение для того, чтобы 280 тыс. сотрудников на разных континентах могли обмениваться объемными файлами. ShareFile смогло удовлетворить все потребности заказчика, сообщили CNews в компании Citrix.

Решение ShareFile способно масштабироваться вместе с ростом потребностей компании, и теперь все 280 тыс. сотрудников Daimler AG, где бы они не находились, могут работать в полном соответствии с установленными нормами и локальными требованиями безопасности. С помощью ShareFile автопроизводитель сможет уменьшить затраты на поддержку устаревших систем, снизить риск потери данных при отправке файлов по электронной почте, а сотрудники станут совместно работать над документами в защищенном режиме по всей сети компании, включающей различные удалённые офисы.

По информации Citrix, ShareFile удовлетворяет требования современного мобильного бизнеса и обеспечивает должную защиту, являясь решением для синхронизации и обмена корпоративными файлами. Оно легко интегрируется с основными системами предотвращения утечек (DLP) и защищает данные с помощью системы управления правами доступа (IRM) во время перемещения данных, пояснили в компании. ShareFile предлагает пользователям сервис обмена данными бизнес-класса для всех корпоративных и персональных мобильных устройств, поддерживает возможность локального и облачного развертывания, при этом ИТ сохраняет полный контроль над передаваемыми и сохраняемыми данными.

«Благодаря ShareFile у компании появляется возможность реализовать необходимый уровень безопасности и обеспечить соответствие стандартам своего государства. Кроме того, компания сможет снизить затраты на поддержку устаревших систем, свести к минимуму риск потери данных при отправке сообщений по электронной почте, а также получить инструмент, который предоставит сотрудникам, а во многих случаях и внешним поставщикам, самостоятельно получать доступ к файлам, легко синхронизировать и обмениваться ими с любого используемого устройства, — рассказал Грег Лисси (Greg Lissy), вице-президент по управлению корпоративными продуктами компании Citrix. — Это отличный пример того, как предприятия с помощью Citrix ShareFile реализуют возможности безопасной совместной работы, позволяя сотрудникам легко и безопасно обмениваться документами.