Автотехцентр «ТехСтар» оптимизировал работу с клиентами с помощью решения «Альфа-Авто»

Рабочие процессы автотехцентра «ТехСтар» оптимизированы с помощью решения «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус».

Автотехцентр «ТехСтар» находится в городе Котельники Московской области. Он оборудован современными автоподъемниками, шиномонтажными станками и диагностическим оборудованием. Руководство компании оптимизирует работу с клиентами, с тем чтобы обеспечивать им оперативность и должное качество обслуживания. Для реализации данных задач руководство выбрало решение «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти», доверив его внедрение разработчикам из компании «1С-Рарус».

Новая система включает полноценный справочник клиентов, который содержит координаты заказчиков, их сотрудников, ответственных продавцов, а также потенциальных клиентов, здесь же хранится вся история их обращений. Как результат, информация больше не теряется.

Программа позволяет за несколько секунд промониторить наличие на складе нужных запчастей, отправить заказ, быстро подобрать аналоги. Мгновенно отражаются изменения статусов заказа запасных частей. Можно формировать заказы поставщикам, опираясь на минимальный объем складских запасов, отметили в компании.

В то же время, всегда под рукой в системе актуальный прайс-лист на автоработы, которые можно сегментировать по классам автомобилей. Как результат, заказчик получил возможность анализировать упущенный спрос.

В целом внедренное в автотехцентре «ТехСтар» решение «Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти» помогает компании выстраивать долгосрочное сотрудничество с существующими и потенциальными клиентами.