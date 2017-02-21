Zebra Technologies представила два специализированных карманных устройства для повышения мобильности медработников

Компания Zebra Technologies Corporation, мировой разработчик решений по повышению прозрачности операционной деятельности в режиме реального времени, представила два новых специализированных карманных устройствах, которые призваны повысить мобильность медицинских работников и качество обслуживания пациентов. Сканеры серии DS8100-HC и портативный компьютер TC51-HC делают возможным более тесное взаимодействие медицинского персонала, при этом обеспечивая соблюдение пяти правил применения лекарственных препаратов, сообщили CNews в Zebra.

Сканеры серии DS8100-HC выпускаются в двух версиях: проводной (DS8108-HC) и беспроводной (DS8178-HC). Корпус устройств выполнен из особых полимерных материалов, которые предотвращают распространение бактерий и устойчивы к применению широкого спектра больничных дезинфицирующих средств.

Сканеры серии DS8100-HC имеют несколько настраиваемых режимов обратной связи для мгновенного оповещения медицинских работников об успешном считывании штрих-кода без участия пациента. Для повышения качества обслуживания, помимо стандартных оповещений посредством светодиодной лампы, вибрации и звука, пользователь может настроить громкость сигнала, частоту и яркость подсветки, установив один метод оповещения или любую комбинацию.

Сканеры серии DS8100-HC и портативный компьютер TC51-HC обладают высокой производительностью, могут считывать практически любые штрих-коды в любом состоянии, включая самые «проблематичные» в аптеках, лабораториях и на местах оказания медицинской помощи.

По информации Zebra, портативный компьютер TC51-HC с ОС Android может заменить множество устройств, которыми пользуются поставщики медицинских услуг для широкого спектра задач, включая выполнение звонков или отправку текстовых сообщений коллегам, прием вызовов с телефонной станции учреждения, получение доступа к картам пациентов, сканирование штрих-кодов и повышение точности применения лекарств. Выполняя все эти функции с помощью одного устройства, учреждение способно оперативно предоставлять услуги.

Задняя камера со сверхвысоким разрешением и передняя камера на устройстве TC51-HC позволяют медицинским работникам составлять подробный отчет о состоянии пациента и предлагать оперативное удаленное консультирование.

На TC51-HC уже установлено и лицензировано решение Zebra Workforce Connect: PTT Express — это означает, что врачи сразу же могут воспользоваться функцией «нажми и говори» (push-to-talk, PTT) и связаться с любым портативным компьютером Zebra с установленным PTT Express, что повышает качество взаимодействия и коммуникации между медицинскими работниками. Используя встроенный медицинский словарь, устройство также реализует функцию автозаполнения и вывода подсказок, что обеспечивает более быстрое и точное введение информации, подчеркнули в компании.

«Компания Zebra предоставляет решения, которые обеспечивают полную прозрачность деятельность медицинского учреждения, доставляя важные данные. Выпуск сканера серии DS8100-HC и мобильного компьютера TC51-HC говорит о том, что мы продолжаем инвестировать в устройства мобильности в сфере здравоохранения, чтобы позволить лицам, ухаживающим за пациентами, оказывать правильную помощь правильным пациентам в правильное время», — заявил вице-президент по продажам товаров медицинского назначения в Северной Америке компании Zebra Technologies Рэнди Брили.