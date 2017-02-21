В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения

Домодедовская таможня совместно и «Мультисервисная платежная система» объявили об установке первого терминала оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения в аэропорту Домодедово.

ФТС России проводит эксперимент, в рамках которого физические лица получили возможность подавать таможенные декларации в электронном виде с помощью информационного терминала. Запущенный эксперимент позволяет существенно упростить процесс таможенного оформления, в том числе оплату таможенной пошлины для физических лиц.

Первый информационный терминал, позволяющий физическим лицам заполнить декларацию на портале ФТС России в электронном виде и оплачивать причитающиеся таможенные платежи, был установлен компанией «Мультисервисная платежная система» в аэропорту Домодедово (на Домодедовской таможне).

Чтобы задекларировать свой багаж физическому лицу достаточно подойти к информационному терминалу, установленному при входе в зону таможенного декларирования («красный коридор»), заполнить таможенную декларацию в электронном виде в соответствии с инструкцией и пройти к сотруднику таможни для получения квитанции со штрих кодом для оплаты таможенной пошлины. Далее необходимо оплатить таможенную пошлину при помощи платежного терминала, используя карты международных платежных систем либо наличные денежные средства. Совершенный платеж отобразится в лицевых счетах таможни в режиме реального времени и ввозимый товар для личного пользования будет выпущен незамедлительно.

Данное технологическое решение позволит физическим лицам, имеющим установленную в судебном порядке неоплаченную задолженность и не допускающихся к выезду за пределы страны, оперативно погашать свои задолженности.

Начальник Домодедовской таможни Александр Берзан отметил: «В 2016 году ФТС России приняла решение о проведении эксперимента по совершению таможенных операций в электронном виде в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. Пилотной зоной эксперимента стала Домодедовская таможня на базе трех таможенных постов - Аэропорт Домодедово (пассажирский), Аэропорт Домодедово (грузовой), Аэродром Раменское. Для прибывающих пассажиров в международном аэропорту Домодедово на таможенном посту Аэропорт Домодедово (пассажирский) был установлен терминал электронного представления сведений о перемещаемых товарах в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, валютных ценностях и денежных инструментах, а также банковский терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения. В ближайшее время для удобства пассажиров будет организована специальная интерактивная зона, позволяющая максимально быстро и в удобной форме ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования физическими лицами».