Smart Engines покажет мобильные технологии распознавания на MWC 2017

Smart Engines объявила об участии в крупнейшем событии в мире мобильной индустрии — международной выставке Mobile World Congress 2017, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 2017 г. в Барселоне. Как рассказали CNews в компании, на стенде Smart Engines (Hall 7 Stand 7G84) будет продемонстрировано решение Smart IDReader, предназначенное для распознавания международных идентификационных документов (ID карты, национальные паспорта, водительские удостоверения, визы) стран Европы, США, Азии и др. в мобильных приложениях.

В настоящее время в мире распознавание идентификационных документов в мобильных приложениях ограничивается специальной машиночитаемой зоной (MRZ), присутствующей на некоторых типах документов. В продукте Smart IDReader, помимо извлечения данных MRZ, реализовано распознавание всей релевантной человекочитаемой текстовой информации, а также поиск фотографий и подписей.

В основе Smart IDReader лежит технология on-board распознавания, позволяющая распознавать видеопоток в реальном времени с помощью собственных вычислительных ресурсов устройства. Такой режим работы стал возможен благодаря достижениям компании в создании «сверхлегких» искусственных нейронных сетей, которые позволяют распознавать видеопоток на мобильном устройстве с должным качеством.

Пользователю достаточно показать документ камере телефона на несколько секунд, в течение которых Smart IDReader автоматически распознает данные и внесет их в заполняемую форму или анкету в мобильном приложении. При этом все вычисления выполняются с использованием только ресурсов CPU мобильного устройства.

Еще одной новинкой, которая будет показана на MWC 2017, станет технология детектирования в видеопотоке элементов голографической защиты на документах. Разработчикам мобильных приложений поиск голограмм позволит реализовать новый класс проверок при идентификации и верификации пользователей по оригиналам удостоверяющих документов.

Безопасность работы с персональными данными в решениях Smart Engines для мобильных устройств обеспечивается за счет того, что в процессе распознавания используется только оперативная память устройства и не осуществляется передача изображений на обработку в «облако» или на внешний сервер. Все вычисления выполняются на мобильном телефоне.

На MWC 2017 компания Smart Engines покажет и другие разработки в области распознавания, идентификации и верификации для мобильных приложений.