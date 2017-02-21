Panasonic анонсировала дату старта продаж прозрачных экранов для бизнеса

22 марта 2017 г. японская корпорация Panasonic начнет продажу инновационных прозрачных экранов, способных демонстрировать яркое и четкое изображение c глубоким черным цветом даже в условиях сильной освещенности. Об этом CNews сообщили в Panasonic.

В выключенном состоянии экран почти не отличается от обычного оконного стекла и потому может легко монтироваться в витрины и стеклянные перегородки магазинов, торговых центров, государственных учреждений и общественных объектов (гостиниц, аэропортов и музеев). При переводе в режим показа стекло демонстрирует высококонтрастное изображение цифрового качества — рекламные ролики, визуальную информацию, планы этажей и многое другое, рассказали в компании.

В основе нового решения лежит проекционная технология. Решение состоит из двух компонентов — экрана XC-CSG01G и контроллера управления XC-CSC01G-A1. При создании прозрачного экрана инженеры Panasonic использовали высококонтрастную светорегулирующую пленку, которую поместили между двумя листами стекла. При активации режима показа экран начинает отображать картинку высокого разрешения, транслируемую проектором, расположенным позади него. Контроллер синхронизирует работу проектора и экрана, управляя качеством изображения, переключением между прозрачным и рабочим режимом, позволяет включать и выключать свет в выставочном пространстве за стеклом или «тонировать» стекло, выбрав в настройках соответствующую функцию, рассказали в компании.

Благодаря антибликовой (AR) пленке на поверхности стекла экран обеспечивает высокую проницаемость (примерно 68%), так что зрители могут хорошо видеть объекты, расположенные за экраном.

Прозрачные панели можно объединять в блоки. Например, можно создать 221-дюймовый (16:9) экран — 4,9 метров в ширину и 2,75 метра в высоту.

По информации Panasonic, новая разработка ориентирована, прежде всего, на коммерческое использование — в ритейле, сфере гостеприимства, рекламе и т.д.