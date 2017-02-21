Oracle представила 10 облачных прогнозов на 2017 год

Oracle представила десять прогнозов на 2017 год в области облачных технологий, отметив ключевые векторы изменения рынка облачных вычислений и их влияние на рынок.

1. Критически важные рабочие нагрузки начнут переводить в облако

Перспективы перевода в облако всех корпоративных рабочих нагрузок обсуждаются уже давно. Однако до сих пор этого не произошло.Главным барьером для облачной миграции продолжает оставаться отсутствие обязательств и гарантий в отношении поддержки соглашений об уровнях обслуживания. С одной стороны, поставщики облачных сервисов ограничивают свою ответственность, поскольку у них нет специалистов для поддержки пользовательских портфолио. С другой стороны, они не могут обеспечивать достаточный контроль в публичном центре обработки данных для обеспечения самостоятельного управления соглашениями об уровнях обслуживания.

Поставщик IaaS-решений, обладающий наилучшими возможностями для принятия большей ответственности и удовлетворения потребностей заказчиков в контроле, станет тем, кто запустит облачную миграцию в 2017 году.

2. Сократится число корпоративных ЦОД

Всего насколько лет назад такая перспектива выглядела бы невероятной. Однако теперь она выглядит почти неизбежной. Поскольку организации переориентируют ИТ-затраты на облачные вычисления, они начнут перемещать рабочие нагрузки из корпоративных центров обработки данных на специализированные площадки, управляемые и поддерживаемые поставщиками корпоративных облачных сервисов. Марк Херд полагает, что к 2025 году количество корпоративных центров обработки данных сократится на 80%, и такая же процентная доля ИТ-затрат будет направляться на облачные сервисы.

Резкое сокращение количества корпоративных центров обработки данных может и не произойдет немедленно, но уже сейчас мы ожидаем уменьшение прямых инвестиций в вычислительные мощности, средства хранения данных и сетевые сервисы.

3. Корпоративное облако становится самой безопасной средой для ИТ-обработки

Ландшафт угроз безопасности в этом году будет очень изменчивым. В связи с внешними угрозами — а также потребностью совершенствования управления и конфиденциальности — безопасность станет ключевым приоритетом для всех направлений бизнеса. В предшествующие годы безопасность была серьезным барьером для облачных инвестиций. Суверенность данных, конфиденциальность данных и проблемы контроля удерживали многие организации от освоения облачных технологий. Однако в будущем именно эти требования будут приводить новые организации в облако.

Надежные поставщики облачных сервисов с богатым опытом обеспечения безопасности обладают компетентностью и ресурсами для развертывания уровней защиты, которые многие компании просто не способны реализовать собственными силами.

4. Цифровая трасформация превращается в норму

Мир становится все более цифровым и взаимосвязанным, меняя нашу жизнь, работу и отдых. Эти же технологические достижения предоставляют компаниям беспрецедентные возможности для расширения бизнеса, внедрения инноваций и создания дополнительных выгод. Под влиянием облачных технологий происходит переосмысление и переопределение таких отраслей, как здравоохранение, производство и даже городское планирование.

Чтобы реализовать эти возможности, предприятия должны не только разрабатывать новые облачные инструменты, но и поставить цифровые технологии в центр своего бизнеса. В современных цифровых взаимодействиях скрыты решения для наших самых неотложных проблем бизнеса. В этом году мы увидим, как все больше компаний будут успешно осваивать интегрированные облачные технологии.

5. Рассвет интеллектуальных приложений

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) может казаться фантастикой, однако многие используют его каждый день. Например, программное обеспечение, поддерживающее интернет-магазины и сервисы воспроизведения музыки по требованию, — это весьма успешная и распространенная форма искусственного интеллекта. Такие системы основываются на технологической инфраструктуре, способной импортировать, анализировать и интерпретировать огромные объемы данных — и исходя из полученных результатов выполнять определенные действия, без участия человека. Каким же будет следующий шаг в развитии таких технологий? Они станут неотъемлемой составляющей обслуживания клиентов и других бизнес-операций.

Вскоре мы увидим интеллектуальные приложения, способные автоматически рекомендовать конкретные действия и рационализировать бизнес-задачи.

6. Искусственный интеллект уже реальность

AI-технологии и робототехника заняли нишу в производственном секторе, и теперь готовы преподнести свои заманчивые выгоды множеству других отраслей. Развитие AI-сектора стимулируется взрывным ростом объемов данных. Алгоритмы машинного обучения обнаруживают закономерности в невероятно больших объемах цифровой информации, используют эти данные для обучения и становятся все более совершенными.

ИТ-руководители напрасно не отдают должного внимания искусственному интеллекту. По словам Тоби Редшоу, консультанта и бывшего ИТ-директора American Express, компании, игнорирующие технологии на базе искусственного интеллекта, будут похожи на «человека, защищающегося ножом в перестрелке».

7. Разработчики делают больше, кодируя меньше

В этом году, как ожидается, в инструментарий разработчиков облачных приложений будет включен новый инструмент. В 2017 году визуальное программирование или разработка с минимальным кодированием распространится повсеместно.

Для многих организаций концепция предприятия реального времени означала переосмысление принципов разработки приложений. ИТ-службы часто увязают в накопившейся работе, поэтому не способны достаточно быстро выпускать приложения для реализации новых возможностей. Визуальное программирование позволяет быстро и просто разрабатывать и расширять корпоративные приложения.

«Как никогда прежде, специалисты по разработке приложений должны сосредоточиваться на проектировании пользовательских интерфейсов, — отметили аналитики Forrester Джон Раймер и Клэй Ричардсон. — Поставщики платформ с минимальным программированием используют привычные методы drag-and-drop и WYSIWYG для ускоренного создания пользовательских интерфейсов».

8. Облако стимулирует инновации в малом бизнесе

Облако стало катализатором роста малого бизнеса, позволяя небольшим компаниям свободно внедрять инновации, осваивать новые рынки и разрушать сложившееся положение вещей. Цифровая экономика требует, чтобы компании любых размеров конкурировали на основе преимуществ, поддерживаемых технологиями. Одни хотят развивать существующие практики ведения бизнеса, другие стремятся запускать новые сервисы, использующие огромные возможности недорогих вычислений. Прежде доступ к таким высокопроизводительным ресурсам был слишком дорогим для небольших компаний. А теперь то, что прежде требовало первоначальных затрат в размере $100 млн, доступно за $10 в час.

Облако позволяет небольшим компаниям внедрять инновации, экспериментировать и сохранять прибыльность.

9. 60% ИТ-служб переводят управление ИТ-системами в облако

Более 90% компаний имеют множество инструментов для управления корпоративными системами, но лишь 6% доверяют своим неполным данным. Темпы бизнеса нарастают. Поскольку многие организации осваивают методы DevOps и сосредоточиваются на цифровых средах, им потребуется исключить фрагментированность управленческих данных и применять машинное обучение, просто чтобы не отставать.

Некоторые уже используют облачные средства управления системами, объединяя управленческие данные для множества облаков и собственных площадок. Другие получают преимущества от анализа данных, применяемого к задаче операционного управления. Только Oracle Management Cloud предлагает интеллектуальный, единый облачный подход, который применяет машинное обучение ко всему набору операционных данных. Многие облачные инструменты созданы исключительно для облачных систем, а наши охватывают любые системы.

К 2020 году 60% компаний перенесут в облако управление своими важнейшими системами.

10. 50% рабочих нагрузок по тестированию и разработке будут в облаке

Год назад в Oracle предсказывали, что к 2025 году рабочие нагрузки по разработке и тестированию (DevTest) будут практически полностью перенесены в публичное облако. На конференции Oracle OpenWorld 2016 Марк Херд сообщил, что «мы практически на полпути».

Развертывая программные и аппаратные системы на собственных площадках, ИТ-службы должны приобретать, лицензировать и конфигурировать все для создания сред разработки, которые, хотелось бы надеяться, соответствуют промышленным рабочим средам. По оценке Марка Херда, миграция DevTest в облако позволит отрасли сэкономить $150 млрд.

В этом году в Oracle ожидают широкого освоения облачных сервисов DevTest для разработки и тестирования. Мы увидим новые средства разработки приложений, включающие разработку с минимальным программированием, инструменты для микросервисов и поддержку всех платформ и языков.