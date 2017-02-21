Gemalto и Microsoft обеспечат постоянное подключение для устройств на Windows 10

Gemalto совместно с Microsoft представили новейшую версию технологии On Demand Connectivity и eSIM для устройств на Windows 10. Как рассказали CNews в компании, разработка Gemalto соответствует последним требованиям и правилам для удаленной инициализации SIM (Remote SIM Provisioning), установленным GSM Association (GSMA), глобальной ассоциацией производителей мобильных устройств и операторов мобильных сетей.

Компании Gemalto и Microsoft объединили свои усилия, чтобы воплотить в жизнь это усовершенствование и, тем самым, обеспечить безопасное и повсеместное подключение для конечных пользователей. Решение для управления подписками On-Demand Connectivity компании Gemalto совмещено с нативной поддержкой eSIM на Windows 10, что позволяет пользователям беспрепятственно управлять параметрами подключения своих устройств.

Технология eSIM разработана для удалённого предоставления подписок операторами мобильных сетей и работает по всему миру с любыми операторами, производителями устройств и провайдерами, внедряющими данную спецификацию. Эта технология послужит основой для устройств всех форм и размеров при подключении к сетям операторов. Ожидается, что первая волна устройств с данной технологией будет доступна для пользователей уже перед предстоящими праздниками.

«Технология eSIM является важной инвестицией для компании Microsoft, поскольку мы хотим создать еще больше возможностей для мобильных компьютерных сред, – сказал Роанн Соунс (Roanne Sones), генеральный директор отдела компании Microsoft по стратегии и экосистемам для Windows и устройств. – В качестве ключевого компонента для реализации концепции «Всегда Подключённые Windows» (Always Connected Windows), мы тесно сотрудничали с компанией Gemalto, чтобы разработать решение, которое соответствует новым правилам GSMA».

«Компания Gemalto создала целый ассортимент программного обеспечения по управлению подписками, а также широкий спектр услуг для управления жизненным циклом eSIM в мобильных устройствах, – отметил Родриго Серна (Rodrigo Serna), старший вице-президент подразделения Gemalto по мобильным услугам и интернету вещей в Америке. – Мы продолжим наше тесное сотрудничество с Microsoft и GSMA, чтобы улучшить эти передовые технологии и в то же самое время защитить безопасность конечных пользователей, которые полагаются на свои мобильные устройства, чтобы сделать свою повседневную жизнь легче».