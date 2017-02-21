«Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя

Корпорация «Элар» оснастила Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого г. Севастополя комплексом специализированного оборудования на основе технологии RFID для оцифровки, хранения и обработки информации. Как рассказали CNews в «Элар», компания установила в библиотеке противокражные ворота, которые «реагируют» звуковым сигналом на несанкционированный вынос книг, промаркированных RFID-метками, а также станцию самовыдачи в отделе обслуживания.

«Это устройство без участия библиотекаря идентифицирует книги, закрепляет их за конкретным читателем, отключает “противокражную” функцию метки и выдает квитанцию со списком взятых книг и информацией о сроке возврата литературы. Также каждый читатель может проверить, какие книги за ним числятся. Достаточно приложить к устройству читательский билет, положить книгу на платформу и выбрать соответствующую кнопку. Все — операция завершена», — рассказала Елена Волкова, директор библиотеки.

Многофункциональными станциями оснащены рабочие места библиотекарей. Станции позволяют автоматически, без использования бумажного формуляра, регистрировать читателей. Помимо техники для автоматизации работы библиотеки по обслуживанию читателей, в учреждении уставлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-300». С его помощью сотрудники будут оцифровывать книги для центра краеведения, который открыт в библиотеке в этом году.

«Оцифровка позволит значительно расширить возможности центра и библиотеки, например, позволит участвовать в общероссийских проектах, таких как Национальная электронная библиотека, краеведческие литературные проекты, а также создавать собственные полнотекстовые базы», — добавила Елена Волкова.

По словам заместителя руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации «Элар» Вадима Андренюка, компания в течение многих лет реализует проекты по комплексной автоматизации библиотечных процессов и оснащает учреждения профессиональной техникой для качественной и безопасной оцифровки фондов. «“Элар” в этом году исполнилось 25 лет. Мы стояли у истоков автоматизации и информатизации российских библиотек, выполняя первые проекты по внедрению систем, техники и цифровых технологий. И сегодня продолжаем внимательно и скрупулезно отслеживать задачи библиотечного сообщества, разрабатывать и предлагать актуальные для учреждений решения», — рассказал он.

Поставка в Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого выполнена в рамках реализации проекта «Библиотека: новая версия», разработанного учреждением и поддержанного на федеральном и региональном уровнях. «Проект предполагает поэтапное внедрение в работу библиотеки высокотехнологического оборудования и является первым в Крыму и Севастополе, обеспечивающим полную автоматизацию обслуживания читателей», — заявил Александр Шатравко, руководитель представительства «Элар» в Симферополе.