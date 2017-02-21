Dell EMC представила гиперконвергентную инфраструктуру для упрощенного внедрения гибридного облака

Dell EMC объявила о том, что готовая платформа для гибридного облака Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud (EHC) будет впервые поставляться на устройствах Dell EMC VxRail — гиперконвергентной инфраструктуре, которая с момента выпуска год назад пользуется исключительной популярностью у заказчиков. Как рассказали CNews в компании, в условиях, когда организации все чаще используют гибридное облако как основу трансформации ИТ и переносят критически важные рабочие нагрузки в гиперконвергентную инфраструктуру, решение Dell EMC EHC на устройствах VxRail дает возможность начинать с малой конфигурации и наращивать ее по мере роста потребностей в сервисах гибридного облака.

«Организации активно переходят на модели гибридного облака и ждут, что мы поможем им развернуть и администрировать эти среды. А это неизбежно предполагает несколько облачных стеков, кросс-облачные технологии и сочетание различных удаленных и локальных облачных сред, — сказал Чэд Сакаш (Chad Sakac), президент подразделения Converged Platforms and Solutions Division в Dell EMC. — Гиперконвергентная инфраструктура быстро доказала свою эффективность для основных рабочих нагрузок ЦОД и становится предпочтительным решением для локального компонента гибридного облака. Добавление устройств Dell EMC VxRail как возможного варианта развертывания Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud помогает упростить переход на гибридное облако для малых предприятий и расширить спектр заказчиков».

Полностью интегрированные, предварительно сконфигурированные и протестированные устройства семейства Dell EMC VxRail — это единственная в отрасли гиперконвергентная инфраструктура в форм-факторе устройства, которая работает на базе VMware vSAN и разработана совместно с VMware. С момента выпуска устройств VxRail, состоявшегося ровно год назад, Dell EMC продала более 8000 узлов VxRail (совокупно свыше 65 петабайт емкости и 100 тысяч ядер) более тысяче заказчиков из десятка отраслей в 78 странах.

Согласно результатам исследования IDC, рост выручки от продаж решений для гиперконвергентных инфраструктур Dell Technologies (включая устройства VxRail, системы VxRack и системы серии XC) опережает темпы роста рынка гиперконвергентных инфраструктур (а это один из самых динамично растущих сегментов ИТ-рынка) и соответствует 28% от общего количества гиперконвергентных систем, проданных в III квартале 2016 года.

Решение Dell EMC EHC на устройствах VxRail стало ответом на растущий спрос на готовое гибридное облако на базе гиперконвергентной инфраструктуры. В новом отчете отраслевой аналитической компании 451 Research отмечается, что три из четырех гиперконвергентных систем разворачиваются в базовых ЦОД, а гибридное облако является следующим шагом развития гиперконвергентной инфраструктуры.

Dell EMC EHC поставляется как полностью спроектированное, интегрированное и протестированное решение, позволяющее ИТ-службе быстрее обслуживать предприятие, чем в случае создания собственной инфраструктуры гибридного облака. Решение EHC на устройствах VxRail предоставляет заказчикам готовое гибридное облако, которое оптимизировано для развертываний от 200 до 1000 виртуальных машин. Это платформа, оптимизированная для небольших развертываний, которая не только экономична и компактна, но и позволяет начинать с малых конфигураций и наращивать их по мере изменения потребностей. Обеспечивается упрощенная и автоматизированная установка программного стека Enterprise Hybrid Cloud Enterprise на устройствах VxRail, которая снижает время развертывания и связанные затраты и риски, а также поддержка на базе подписки на профессиональные услуги, которая позволяет организациям использовать новейшие функции EHC.

Опубликованное исследование Evaluator Group показывает, почему гибридное облако можно считать завершенным состоянием облачной модели. Гибкие экономические возможности публичного облака (а сюда относятся Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Engine и другие решения) хорошо подходят для рабочих нагрузок, для которых масштабируемость непредсказуема или имеет временный характер. Как показано в этом отчете, для рабочих нагрузок, стабильно существующих в течение многих лет, простые и экономичные платформы на базе гиперконвергентной инфраструктуры имеют более выгодную совокупную стоимость владения для локального компонента модели гибридного облака.

Dell EMC столкнулась с неожиданно высоким спросом заказчиков на устройства VxRail, который дает Dell EMC все шансы получить статус ведущего поставщика устройств гиперконвергентной инфраструктуры в отрасли. Хотя с момента выпуска устройств VxRail прошел всего год, они уже доказали, что гиперконвергентная инфраструктура — это оптимальный подход для традиционных ИТ, так как заказчики все чаще используют эти системы для основных приложений в ЦОД.

Например, CSI Companies, одна из самых динамичных рекрутинговых компаний в США, выбрала устройства VxRail для размещения основных приложений, обеспечивающих работу этого быстро растущего предприятия. Используя VxRail, компания CSI Companies упростила свои операции и управление ИТ-инфраструктурой. При этом ускорение доступа к приложениям и данным повысило производительность работы сотрудников, а время обработки платежных ведомостей занимает не несколько ночных часов, а всего 15 минут.

«После развертывания устройств VxRail мои сотрудники стали меньше времени тратить на текущее управление и больше внимания уделять созданию ценности для бизнеса, — сказал Мэтт Гривз (Matt Greaves), ИТ-директор CSI Companies. — Когда мы купили устройство VxRail, мы ждали чего-то особенного. Уже сразу после завершения развертывания мы не могли поверить, что такая производительность возможна — настолько все стало быстро работать. А о сбоях мы совсем забыли».

Колледж Озаркс, гуманитарный университет в штате Миссури (США), развернул у себя устройства VxRail, чтобы повысить общую производительность ИТ-систем и улучшить поддержку преподавателей и студентов. Сотрудники ИТ-службы колледжа на практике убедились, что простое управление VxRail оставляет им достаточно времени на другие задачи.

«Наши устройства Dell EMC VxRail требуют гораздо меньше времени на администрирование и позволяют намного быстрее развертывать виртуальные машины, чем это было с нашей предыдущей традиционной ИТ-инфраструктурой, — отметил Фрэнки Янгблад (Frankie Youngblood), администратор систем и ИТ-безопасности Колледжа Озаркс. — VxRail эффективно работает, высвобождая нам время на ИТ-услуги и новые приложения, которые мы предлагаем наших преподавателям и студентам. Раньше это время тратилось на обеспечение нормальной каждодневной работы ИТ-систем».

Компания proALPHA Business Solutions, глобальный поставщик ПО для ERP-систем, перевела свою облачную платформу обучения на Dell EMC VxRail. Теперь ИТ-службе компании проще управлять новой платформой из штаб-квартиры в Германии, а заказчики быстрее и проще получают доступ к программам интернет-обучения, помогающим эффективнее работать с программными решениями.

«Устройства Dell EMC VxRail — это компактные и эффективные инструменты для решения наших бизнес-задач, — сказал Маркус Гем (Markus Gehm), специалист по облачным технологиям в ProALPHA Business Solutions. — Благодаря VxRail мы смогли предложить заказчикам принципиально иную модель обучения и тем самым повысить уровень облуживания заказчиков без дополнительных затрат с нашей стороны».

Генри Балтазар (Henry Baltazar), директор по исследованиям 451 Research, отметил: «За последние несколько лет рынок гиперконвергентных инфраструктур растет довольно быстро, и благодаря выпуску устройств VxRail в прошлом году и их потрясающему успеху у заказчиков Dell EMC существенно расширила свое присутствие в этом сегменте. Поскольку заказчики сейчас широко переходят на гиперконвергентные инфраструктуры, естественным следующим шагом будет гибридное облако. Это резко повышает привлекательность сочетания Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud и VxRail».

Янбин Ли (Yanbing Li), старший вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения по системам хранения и доступности VMware, сказал: «Устройства Dell EMC VxRail, работающие на базе VMware vSAN и vSphere, предлагают простое и экономичное гиперконвергентное решение, которое помогает организациям поддерживать широкий спектр приложений и рабочих нагрузок. Для нас совершенно логично, что устройства VxRail стали основным вариантом реализации инфраструктуры для Enterprise Hybrid Cloud. Мы планируем и дальше внедрять инновации вместе с Dell EMC, чтобы помогать заказчикам упрощать ИТ-операции и одновременно снижать капитальные и эксплуатационные затраты».

Жан-Ноэль Оливье (Jean-Noel Olivier), заместитель ИТ-директора Bordeaux Métropole, сказал: «ИТ-служба Bordeaux Métropole столкнулась со сложной задачей. В 2015 году в рамках новой модели городских агломераций во Франции ИТ-службы 14 крупных городов были слиты с аналогичными службами пригородных муниципалитетов. Нам нужно было унифицировать трудовые ресурсы, операции и инфраструктуру и обеспечить переход к модели эффективного поставщика услуг, чтобы уложиться в установленные сроки и в 2017 году начать оперативно предоставлять государственные услуги всем 750 тысячам жителей нашей агломерации. Мы очень удачно сделали выбор в пользу Dell EMC и решения Enterprise Hybrid Cloud, что позволило нам гармонизировать процессы и консолидировать тысячу приложений в гибкой и надежной среде».

Демонд Салливен (DeMond Sullivan), технический директор компании Cumberland Group, торгового партнера Dell EMC, отметил: «Устройства Dell EMC VxRail привлекают большое внимание как лидирующая гиперконвергентная инфраструктура для заказчиков, которые хотят сократить трудозатраты на текущее управление ЦОД, понимая, что ИТ-служба может делать намного более ценную работу. Здесь идеально сочетаются простота и эффективность устройств VxRail с быстротой развертывания и простотой управления готовой платформы Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud. Такое сочетание делает развертывание надежного гибридного облака более доступным и экономичным для малых и средних предприятий».

Выпуск Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud на устройствах Dell EMC VxRail запланирован на 31 марта 2017 года.