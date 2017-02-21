Aman Group расширяет присутствие в Западной Европе: покупка DBFS

Компания Aman Group, израильский ИТ-интегратор, приобрела британскую компанию DBFS, предоставляющую консалтинговые услуги на финансовом рынке. Об этом CNews сообщили в DIS Group, которая выступает партнером Aman Group в России.

Как отмечается, для Aman Group данное приобретение открывает широкие возможности в области международной экспансии и расширения портфеля продуктов и услуг на европейском рынке.

«Теперь компания DBFS будет предоставлять на финансовых рынках Европы и Великобритании услуги от имени Aman Group, — прокомментировал сделку Бен Пастернак (Ben Pasternak), исполнительный директор Aman Group. — Экспертиза и знания DBFS дадут нам возможность расширить наше присутствие на новых рынках и, как результат, усилить позиции по поставке решений для финансового рынка. В свою очередь, мы обеспечим сохранение позиций DBFS на рынке Англии».

По мнению Саги Элияху (Sagi Eliyahu), финансового директора по международным операциям Aman Group, приобретение DBFS поможет усилить присутствие в Западной Европе и предложить более широкий набор решений финансовым корпорациям не только в Великобритании.

«Для нас было очень важно найти такого лидера рынка в своем сегменте, как DBFS на территории Великобритании, что теперь позволит нам успешно снабжать финансовый рынок высококачественными услугами», — заявил Саги Элияху.