ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион»

Компания ActiveCloud объявила о переносе в «облако» системы Oracle Retail для розничной компании «Ак Барс Регион». Особенностью проекта стали постоянно возрастающие требования к виртуальной ИТ-инфраструктуре. В частности, для оптимальной работы системы Oracle Retail была создана новая быстродействующая система хранения данных (СХД), сообщили CNews в ActiveCloud.

«Ак Барс Регион» владеет сетью розничных магазинов. Для оптимизации работы торговой сети было решено внедрить ERP-систему Oracle Retail. Данное решение представляет собой программный комплекс, состоящий из большого числа компонентов, позволяющих контролировать товарные операции, цепочки поставок, заниматься планированием и аудитом. В функциональность этого решения также входит управление ценами, скидками и промоакциями, включая и онлайн-продажи.

Так как торговая сеть развивалась стремительно, перед ИТ-отделом возник ряд задач. Во-первых, из-за быстрого роста числа магазинов сложно было точно рассчитать необходимые вычислительные мощности. Во-вторых, время на выбор и покупку оборудования практически отсутствовало из-за крайне сжатых сроков проекта. В-третьих, компания хотела эффективно использовать инвестиции в ИТ-инфраструктуру, в частности, в аппаратное обеспечение, оплачивая ресурсы по факту использования.

Очевидным решением стоящих перед ИТ-отделом задач стала аренда вычислительных ресурсов в «облаке». Победителем открытого тендера стала компания ActiveCloud. Руководство «Ак Барс Регион» приняло решение начать проект с проверки работы Oracle Retail для одной торговой точки и центрального офиса. Результаты теста показали, что в будущем для удовлетворяющей заказчика скорости обмена данными требуется система хранения данных, обеспечивающая высокую скорость работы дисков с гарантированными IOPS и скоростью чтения-записи дисковой системы. В результате требований СХД в «облаке» была настроена под заказчика, что позволило выполнять все требования клиента даже тогда, когда розничная сеть состояла из нескольких десятков магазинов.

«Использование облачной платформы позволило нам не только сэкономить средства на покупку оборудования, но и не беспокоиться о том, что требования к ИТ-инфраструктуре постоянно возрастали. Oracle Retail было быстро развернуто, хотя оно и имело специфические требования для работы в виртуальной среде. Отдельно хотелось бы отметить работу технической поддержки, которая всегда чутко реагировала на все наши запросы», — отметил Денис Силантьев, директор по ИТ компании «Ак Барс Регион».

«Мы всегда готовы помогать нашим клиентам в реализации сложных и нестандартных решений. Данный проект обладает рядом особенностей, связанных с высокой нагрузкой системы, но эта задача была решена путем построения новой скоростной СХД», — добавил со своей стороны Евгений Жильцов, менеджер по работе с ключевыми клиентами ActiveCloud.