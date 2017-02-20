«Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») объявила о выпуске новой версии системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion, поддерживающей активацию через серийные номера. Как рассказали CNews в компании, в этой версии полностью переработана политика лицензирования при установке программного обеспечения на одну рабочую станцию. Добавлена доменная авторизация от имени текущей учетной записи Windows, что позволяет осуществлять активацию лицензий удаленно через интернет.

Авторизация производится посредством ключа защиты, т.е. по серийному номеру, больше не нужно устанавливать активную лицензию через службу поддержки. Таким образом, для пользователя значительно упрощается процесс инсталляции Vocord Tahion.

В новой версии Vocord Tahion появилась возможность задания нескольких реакций на любое событие того или иного видеодетектора (раньше поддерживалась только одна реакция на одно событие). Теперь тревожные сообщения в системе ранжируются в зависимости от присвоенных им «весов» (например, появление человека в запретной зоне, образование толпы, видеодетектор дыма и др.) Это позволяет оператору быстро реагировать на ситуацию по определенному сценарию в зависимости от ее сложности.

В новой версии Vocord Tahion расширен функционал – добавлена поддержка режима начала записи по срабатыванию реле на исполнительных устройствах – шлагбаумах, турникетах и пр. Кроме того, появилась функция управления периферийными реле по событиям аналитики Vocord Tahion.

К другим изменениям относятся: оптимизация по скорости, по быстродействию и по стабильности работы системы Vocord Tahion и увеличение её производительности. Изменения коснулись и пользовательского интерфейса. В частности, теперь группировка видеоканалов в интерфейсе администратора и в интерфейсе Пользователя в дереве производится единообразно, что значительно удобнее при работе с большим количеством камер.

«Выход нового релиза интеллектуальной системы видеонаблюдения Vocord Tahion является следующим шагом в реализации стратегии расширения функционала наших продуктовых линеек. При этом мы стремимся максимально упростить процесс лицензирования для наших заказчиков, чтобы как можно больше пользователей применяли интеллектуальные возможности систем видеонаблюдения в облаке», – подчеркнули в компании «Вокорд».