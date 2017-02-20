Veeam Software выделит до $200 млн на бесплатную облачную программу для клиентов

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (Availability for the Always-On Enterprise), планирует выделить до $200 млн на эксклюзивную бесплатную облачную программу Veeam Free Cloud Services. Клиенты Veeam уже сейчас могут получить возможность бесплатно осуществить резервное копирование в «облако» и воспользоваться экстренным восстановлением данных как услугой (DRaaS) на сумму до $1 тыс., сообщили CNews в Veeam Software.

Как пояснили в компании, инвестиции во внедрение DRaaS связанны с увеличением интереса организаций разных масштабов к программе Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) в текущем году. Важным фактором также послужил рост выручки Veeam от реализации облачных решений на 79% в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом. Популярность экстренного восстановления данных как услуги продолжает расти благодаря доступным ценам и расширенному функционалу, позволяющему достигнуть непрерывной доступности, отметили в Veeam. По оценке Gartner, за два года объем рынка DRaaS увеличится в три раза, до $3,4 млрд к 2019 г.

«Все больше организаций по всему миру переходят на использование облачных платформ для ИТ и бизнеса. Им необходима доступная платформа, которая будет масштабируемой, безопасной и достаточно гибкой, чтобы использовать мультиоблачные инфраструктуры, — отметил Пол Мэттс (Paul Mattes), вице-президент Global Cloud Group компании Veeam. — Вместе с нашими партнерами мы предоставляем эту возможность и готовы к крупным инвестициям в данное направление для поддержки партнеров и клиентов, а также дальнейшей реализации нашей облачной концепции и стратегии».

Программа Veeam Free Cloud Services помогает клиентам освоить возможности экстренного восстановления как услуги, а реселлерам — расширить свои возможности на изменяющемся рынке облачных услуг. Veeam связывает реселлеров с партнерами программы VCSP, помогая им в освоении облачных услуг для ведения бизнеса, которые увеличивают ежемесячный доход.

«Компания Veeam стремится помочь партнерам увеличить получаемую выгоду от перехода к облачным технологиям, — рассказал Кевин Руни (Kevin Rooney), вице-президент по продажам в Северной Америке. — Программа Free Cloud Services — отличное подспорье для партнеров Veeam, чтобы создавать новые возможности для бизнеса и длительное время поддерживать их ценность для клиентов».

Предложение ограничено и доступно для всех пользователей продуктов Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication и Veeam Backup Essentials, имеющих действующие договоры технической поддержки Veeam. Программа Veeam Free Cloud Services сначала будет запущена в Северной Америке. В ближайшие несколько месяцев планируется ее расширение в Европу, Латинскую Америку, на Ближний Восток, страны Африки, Австралию и Новую Зеландию.