В Microsoft научились выявлять опасные вирусы с помощью дронов, комаров и облачных технологий

Ученые Microsoft Research представили технологию для выявления опасных вирусов, возникающие в дикой природе. Как рассказали CNews в компании, новая технология разработана с помощью дронов, комаров и облачных технологий. В перспективе это может помочь предотвращать эпидемии еще до их начала.

Несмотря на все успехи современной медицины, вспышки инфекционных болезней все еще сложно предсказуемы, опасны для человечества и чрезвычайно дороги в предотвращении. По оценке ученых от 60% до 75% инфекционных заболеваний изначально возникают в среде диких животных, которых очень трудно контролировать.

«Встаёт вопрос: можем ли мы предвидеть вспышки инфекций, даже учитывая сложность их обнаружения? Думаю, ответ положительный. Я надеюсь, что мы сможем прогнозировать вспышки заразных болезней до того, как они станут для нас шокирующим сюрпризом, каким стали вирусы Эбола и Зика», – сказал доктор Итан Джексон, возглавляющий проект Premonition («Предупреждение») в Microsoft Research.

Этот проект ставит своей целью обнаружение и изучение вирусных патогенов, прежде чем они вызовут эпидемию. Для сбора данных среди труднодоступных условий дикой природы исследователи Microsoft используют очень необычные «устройства» - комаров, используя их, как базы данных, из которых можно почерпнуть информацию о современных вирусах. В природе насчитывается более 3 600 видов москитов, которые нападают на широкий диапазон видов животных - от змей и мышей, до цыплят и собак. Каждый укус приносит несколько капель крови, содержащей информацию о ее хозяине и патогенах, циркулирующих в его крови.

Поймать и препарировать комара для получения данных не так просто, как кажется. Во-первых, для проведения исследования и корректных результатов необходимо собрать большое количество образцов и доставить их в лабораторию, что само по себе непросто. Во-вторых, необходимо обработать огромный массив генетических данных комаров и их жертв, чтобы распознать болезнетворные микроорганизмы.

Для решения этих задач доктор Джексон и его команда использует дронов, которые сканируют местность и выявляют места с наибольшим скоплением комаров, после чего там устанавливается специальная роботизированная ловушка, которая с помощью технологий интернета вещей может идентифицировать нужный вид насекомого за несколько секунд и поймать его, не повредив образцы крови. После этого образцы отправляются в лабораторию, где для их анализа используются облачные технологии Microsoft, позволяющие работать с большими массивами информации. Главная задача – выявить не только уже известные науке патогены, но и ранее не встречавшиеся научному сообществу.

«Если мы сможем рано обнаруживать появление новых вирусов, то, возможно, когда-нибудь мы сможем предотвращать эпидемии еще до их начала, что фундаментально изменит способы борьбы с болезнями и спасет множество жизней», – отметил доктор Итан Джексон.