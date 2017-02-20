«Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017»

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о планах представить ряд перспективных разработок в сфере радиофотоники, волноводов, лазерной техники, а также телевизионных и светотехнических систем на международной выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».

На стенде «Росэлектроники» будут демонстрироваться системы освещения на диодных лазерах московского «Оптрона». Разработка исключает опасность пожара или взрыва из-за возникновения искры при включении электропитания и способна работать во взрывоопасных и агрессивных средах, а также под водой.

Потенциальным потребителям холдинг предложит ознакомиться с диодными светильниками, разработанными московским Государственный завод «Пульсар» и томским НИИ полупроводниковых приборов. Линейка содержит специальные решения осветительных полупроводниковых приборов в антивандальном, корабельном и сейсмостойком исполнении.

Будет представлено семейство газовых лазеров рязанского НИИ газоразрядных приборов «Плазма», разработанное для различных сфер применения: контрольно-измерительная аппаратура и системы обработки информации, биологические исследования и медицинская аппаратура, полиграфия и микроэлектроника.

Также холдинг продемонстрирует перспективные разработки московского ЦНИТИ «Техномаш» - многослойные оптические носители информации, превосходящие по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания существующие форматы CD, DVD и BluRay, технологии межкомпонентной оптической связи на основе волноводных систем а также технологии электронно-динамической визуальной маскировки.

Петербургское НИИ телевидения - флагман «Росэлектроники» в направлении систем отображения информации, представит телекамеру для определения ориентации и астронавигации космических аппаратов. Разработчики института добились снижения массогабаритных показателей, так называемого звездного датчика до 6 раз относительно действующих аналогов, что обеспечивает применение аппаратуры на перспективных спутниках малого размера. Технологии института также нашли применение в серии цифровых видеокамер в монохромной и цветной версиях с широким диапазоном разрешения. Видеокамеры, представляемые на «Фотонике-2017», могут быть использованы для построения телевизионных систем различного назначения.

На стенде «Росэлектроники» будут экспонироваться солнечные фотоэлектрические модули производства Рязанского завода металлокерамических изделий, позволяющие создавать автономные системы электропитания для бытовых и промышленных нужд, а также газоанализаторы петербургского НПП «Электронстандарт» на инфракрасных датчиках. Эти приборы призваны обеспечивать промышленную безопасность и контроль условий труда, и способны измерять концентрацию в различных модификациях одновременно от 1 до 16 групп газов.

Наравне с готовыми продуктами и предложениями по созданию комплексных светотехнических и телеметрических систем «Росэлектроника» представит посетителям выставки электронные компоненты и модули, производимые предприятиями холдинга. В том числе, потенциальные потребители смогут ознакомиться с фотоприемниками с зарядной связью и КМОП-фотоприемниками, волоконно-оптическими модулями, транзисторными оптоэлектрическими переключателями, знакосинтезирующими индикаторами и модулями экрана, а также лазерами на парах меди, гелии, неоне, аргоне, полупроводниках.