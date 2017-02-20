Rolls-Royce и Azure сэкономят авиакомпаниям миллионы долларов

Производитель авиадвигателей Rolls-Royce объявила о создании решения по предиктивному обслуживанию на базе интеллектуальных сервисов машинного обучения и интернета вещей облака Microsoft Azure. Как рассказали Cnews в компании, решение позволяет изменить подходы к диагностике самолетов, избежать перебоев работе оборудования, и уменьшить потребления топлива, что дает возможность авиаперевозчикам экономить до $250 тыс. в год на одном самолете ежегодно.

Rolls-Royce предоставляет в эксплуатацию более 13000 двигателей для коммерческих самолетов по всему миру, а также комплексные услуги по техническому обслуживанию воздушных судов, что позволило компании накопить огромный опыт и собрать большой массив данных авиационного оборудования.

Система, созданная на базе интеллектуальных сервисов машинного обучения в облаке Microsoft Azure, отслеживает и анализирует массивы данных, поступающих с датчиков, установленных в самолетах. Теперь с помощью решения Rolls-Royce авиакомпании могут создавать рабочие модели, формировать рекомендации по улучшению графиков полета или техобслуживания, определять эксплуатационные аномалии и едва заметные ошибки полетных данных, разрабатывая решения для предотвращения их в будущем.

«Благодаря развивающимся технологиям и впечатляющей предиктивной аналитике мы помогаем нашим клиентам реализовывать новые возможности», - сказал Ник Фаррант (Nick Farrant), старший вице-президент Rolls-Royce.

Основываясь на собранной информации и анализируя созданные ранее прогнозы, сервис Rolls-Royce предлагает рекомендации и выделяет, какие именно факторы оказывают наибольшее влияние на расход топлива, как основного источника расходов.

Анализ данных, полученных с каждого элемента воздушного судна и его двигателя, и сравнение их с аналогичными данными других самолетов позволяют программе предупреждать о неэффективной работе конкретного элемента и рекомендовать его замену или обслуживание еще до достижения определенного срока эксплуатации. И наоборот, если срок, после которого необходимо выполнить обслуживание детали, подходит к концу, но он работает достаточно стабильно, может быть принято решение отложить процедуру. Это позволяет существенно сократить расходы и повысить безопасность, предотвращая серьезные поломки.

«Постоянное увеличение объемов данных, которые мы получаем от оборудования наших клиентов, создает определенные сложности в работе, - отметил Ричард Бизли (Richard Beesley), главный архитектор по дата сервисам, Rolls-Royce. - Microsoft предлагает решение из облака Azure, которое обеспечивает безопасность и бесперебойную работу с любыми типами и объемами информации. Используя различные оперативные данные, машинное обучение и аналитику для обнаружения тонких корреляций, мы можем оптимизировать наши модели и сокращать сбои в работе наших клиентов».

Сегодня интернет вещей становится основным двигателем цифровой экономики, так как объем рынка, согласно прогнозам Merrill Lynch, крупнейшей в мире инвестиционной компании, вырастет с $2,7 трлн долларов в 2015 г. до $7,1 трлн в 2020 г. Современные облачные сервисы помогают компаниям меняться и быть более конкурентоспособными - опыт Rolls-Royce и тот факт, что ведущие компании мира активно заинтересованы в этом спектре решений лишь подтверждают это.