«Пилот» представила обновленное кассовое фронтальное решение «Профи-Т 6.2»

Компания «Пилот» объявила о выпуске на рынок обновленной версии кассового фронтального решения «Профи-Т 6.2». Как рассказали CNews в компании, одно из важнейших изменений обновленной версии решения касается работы предприятий по новым правилам закона об онлайн-кассах (ФЗ-54).

Благодаря этому нововведению, «Профи-Т» интегрировано с большей частью контрольно-кассовой техники, внесенной в реестр ФНС РФ и позволяет передавать данные для вывода на печать фискальных документов нового образца — в частности, потоварно установить налоговую ставку, которая может быть разной для конкретных товаров.

«Помимо этого, команда «Пилота» продолжает тестирование возможностей передачи электронной версии чека посредством SMS или E-mail. Результаты этих работ скоро будут доступны нашим клиентам», — сказал Алексей Шабанов, ведущий менеджер по продукции группы компаний «Пилот». - Однако одним ФЗ-54 мы не ограничились. В «Профи-Т 6.2» реализован модуль для работы с собственной системой лояльности «Профи-Т Баллы».

Также в кассовую программу добавлены новые механики для промоакций: среди них выдача подарка на кассе. Помимо этого, среди изменений — обновленный модуль для работы с системой «Аэрофлот Бонус». «Профи-Т 6.2» содержит накопительный пакет обновлений.