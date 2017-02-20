InfoWatch вновь включена в «Магический квадрант» разработчиков DLP-систем

Российское решение для предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP) и защиты организаций от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor 6.5 отмечено в исследовании глобального рынка DLP-систем, которое выпустила аналитическая компания Gartner. Как сообщили CNews в InfoWatch, компания ежегодно входит в «Магический квадрант» разработчиков DLP-систем (Magic Quadrant for Enterprise Data Loss Prevention) и второй год подряд признается ведущим российским DLP-вендором на мировом рынке.

Авторы доклада изучили отзывы клиентов об опыте использования решения InfoWatch Traffic Monitor в разных регионах мира, включая страны Латинской Америки, Южной Азии и Индию.

В 2016 г. группа InfoWatch выпустила сразу две новые версии флагманского DLP-решения: InfoWatch Traffic Monitor 6.1 — с защитой корпоративной информации на мобильных устройствах и InfoWatch Traffic Monitor 6.5 — с блокировкой утечек данных на рабочих станциях без ущерба для непрерывности бизнес-процессов организации.

По результатам исследования аналитики Gartner отметили сильные позиции продукта InfoWatch в выявлении нелояльно настроенных сотрудников и фактов внутреннего фрода в организации, включая мошенничество, шпионаж, нецелевое использование ресурсов и несанкционированные действия с информацией ограниченного доступа, благодаря лингвистическому анализу, аналитическим возможностям системы и широкому спектру языковой поддержки.

По прогнозу Gartner, к 2022 г. 60% организаций будут вовлекать в разработку стратегии в области предотвращения утечек информации не только специалистов по информационной безопасности, но и бизнес-руководителей корпоративных подразделений, тогда как сейчас этот показатель составляет только 15%.