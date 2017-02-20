«Газпром автоматизация» получила статус системного интегратора Abbyy

Abbyy объявила о присвоении статуса сертифицированного системного интегратора компании «Газпром автоматизация». Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества стороны договорились о реализации совместных проектов для крупных предприятий топливно-энергетического комплекса по потоковому вводу данных, семантическому поиску, анализу и классификации информации, значимой для бизнеса, в корпоративных информационных системах и внешних источниках.

ИТ-решения «Газпром автоматизации» могут быть дополнены высокотехнологичными продуктами, разработанными компанией Abbyy. Благодаря сотрудничеству общество сможет предложить своим заказчикам в России и странах СНГ льготные условия при покупке корпоративных продуктов Abbyy, а также консультационную и техническую поддержку со стороны вендора. Отраслевые компетенции специалистов «Газпром Автоматизации» позволят внедрить решения в области управления корпоративным контентом, полностью отвечающие потребностям заказчиков.

В 2017 году «Газпром автоматизация» намерено реализовать ряд проектов для нужд заказчиков общества по продвижению и внедрению корпоративных продуктов Abbyy.

«Наши клиенты часто сталкиваются с задачами, связанными с обработкой и анализом большого объема документов: счета-фактуры, акты сдачи-приемки, грузовые и таможенные декларации, транспортные накладные, договоры и контракты. Стратегическое сотрудничество с Abbyy поможет развивать компетенции наших специалистов в этой области, а статус Certified Integrator даст нам дополнительные возможности консультационной поддержки в проектах», – отметил начальник управления ИТ-проектов ПАО «Газпром автоматизация» Дмитрий Скородумов.

«Мы рады, что к партнерской сети Abbyy присоединилась одна из ведущих компаний газовой отрасли с многолетней экспертизой. Уверен, что в ближайшее время мы реализуем ряд масштабных проектов, в которых ПАО «Газпром автоматизация» выступит в качестве подрядчика и интегратора», – сказал Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора Abbyy Россия.