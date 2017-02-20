B2B-Center и «Бест» разработали модуль 1С «Закупки онлайн»

Электронная торговая площадка B2B-Center и группа компаний «Бест» объявили о разработке модуля 1С «Закупки онлайн», который позволяет автоматизировать деятельность закупочного подразделения, а также интегрировать работу на площадке в систему управления предприятием.

«Новый модуль, ориентированный на малый и средний бизнес, позволяет проводить закупки в электронной форме и экономить в среднем 20% от начальной цены контракта. Благодаря интеграции площадки и 1С пользователи получили доступ ко всем преимуществам B2B-Center через интерфейс своей системы управления, - сказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. - При этом модуль подойдет как для заказчиков, работающих в рамках закона № 223-ФЗ, так и для частных компаний».

Модуль «Закупки онлайн» включает все основные процессы управления закупками: формирование плана, проведение внеплановых закупок, объявление закупок на электронной площадке B2B-Center, получение предложений от участников, выбор победителей по результатам торгов, ведение учета закупочной и технической документации в 1С.

Модуль «Закупки онлайн» может работать как автономно, так и совместно с типовыми конфигурациями 1С: «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:Управление торговлей 10.3» и «1С:Комплексная автоматизация 2» посредством объединения в единую информационную базу. Подробную информацию о программном продукте «Закупки онлайн» можно ознакомиться в Информационном письме компании 1С № 22362 от 16.12.2016.

Группа компаний «Бест» является партнером фирмы «1С» c 1997 г. и специализируется на разработке программных продуктов линеек «1С:Энергетика» и «1С:Энергетика 2». За годы работы компанией было успешно реализовано более 30 крупных проектов на различных энергетических предприятиях, среди которых «МРСК Северного Кавказа», «МРСК Волги», «Кубаньэнерго» и др. Группа компаний «Бест» имеет статусы: «Центр разработки тиражных решений на платформе «1С:Предприятие 8», «Центр компетенции по производству», «Центр компетенции по бюджетному учету», «Авторизированный центр сертификации фирмы 1С». Сегодня в штате организации более 50 сотрудников, профессионализм которых подтвержден наличием сертификатов «1С:Руководитель проекта», «1С:Руководитель корпоративных проектов», «1С:Специалист» и «1С:Профессионал».

B2B-Center – электронная торговая площадка для корпоративных закупок. В 2017 году компании, которая первой в стране разработала облачный сервис для эффективного управления торгово-закупочной деятельностью, исполняется 15 лет.