Финтех-приложение «Источник» распознает паспорт РФ с помощью Smart IDReader

Smart Engines объявила о внедрении технологии Smart IDReader для распознавания удостоверяющих документов в iOS-приложение оператора брокерских услуг «Источник».

«Источник» представляет собой высокотехнологическую платформу, которая агрегирует информацию о брокерах и предоставляет пользователям доступ к инвестиционным услугам. Акционером «Источника» является Финансовая Корпорация Открытие. Среди партнеров компании — Московская Биржа, БКС Брокер, Открытие Брокер и другие финансовые компании РФ.

Доступ к услугам «Источника» осуществляется через мобильное приложение, в котором имеется возможность дистанционного открытия брокерского счета. С внедрением технологии Smart IDReader пользователям при регистрации в приложении и открытии счета для ввода персональных данных достаточно показать паспорт РФ камере телефона или планшета на несколько секунд. После этого вся необходимая информация автоматически распознается и данные вносятся в поля регистрационной анкеты.

Smart IDReader позволяет разработчикам добавить функционал распознавания документов в реальном времени в мобильные приложения. В отличии от серверных решений, все вычисления осуществляются программой на самом устройстве без передачи данных на обработку на сервер или в «облако». Благодаря реализованным в Smart IDReader «легким» нейронным сетям время распознавания 1 кадра на iPhone 6 составляет 0,175 секунды, а для того чтобы с высоким качеством извлечь данные разворота паспорта РФ требуется распознать всего 3-5 кадров и проинтегрировать результаты распознавания.

CEO «Источника» Роберта Багратуни отметил: «Наша задача — сделать мир финансовых услуг ближе к инвесторам, предоставив им на базе платформы «Источника» удобный и безопасный доступ к широкому спектру инвестиционных услуг. Интеграция Smart IDReader для нас это безусловно внедрение нового пользовательского опыта в процесс открытия счета, который полностью соответствует нашим требованиям по безопасности работы с данными».

Мобильное приложение «Источник» для iOS уже доступно для скачивания в App Store. Приложение для устройств на базе ОС Android в настоящее время находится в разработке.