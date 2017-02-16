VR Concept создал решение для совмещения 3D-модели с облаком точек в VR

Российский разработчик программного обеспечения для виртуального прототипирования VR Concept разработал модуль, позволяющий одним кликом мышки совмещать в виртуальной реальности 3D-модель с облаком точек, полученным в результате 3D-сканирования объекта. Это полезно не только при отслеживании строительных работ и модернизации, но и в обратном инжиниринге, когда объект есть, а чертежей нет, сообщили CNews в VR Concept.

По словам разработчиков, облако точек, получаемое в результате трёхмерного сканирования объекта, широко применяется для контроля качества проводимых работ и, при совмещении с CAD-моделью в виртуальной среде, позволяет с высокой точностью обнаружить отличия между проектными и фактическими параметрами. Данную технологию применяют во многих отраслях: в промышленности для качественного производства изделий, в строительстве для отслеживания хода строительства и соответствия строительному плану, в ГИС для создания модели рельефа определенной местности, археологии для планирования археологических и реставрационных работ (по скану можно воссоздать либо напечатать) и т.п. Визуализация в системе виртуальной реальности с эффектом полного погружения повышает процесс анализа данных в разы, утверждают в компании.

VR Concept дает возможность группе специалистов сразу после сканирования объекта увидеть полученное облако точек в системе виртуальной реальности, изучить его со всех сторон и совместить с исходной 3D-моделью для анализа различного рода отклонений. Наиболее эффективно это делать именно в виртуальной реальности, поскольку она позволяет не просто более естественно воспринимать информацию, но и взаимодействовать с представленным виртуальным объектом. Кроме того, VR Concept предоставляет широкие возможности по загрузке, разрежению облака точек, что оптимизирует работу с большим объемом информации, его раскрашиванию и многое другое.

«Мы продолжаем дорабатывать данный модуль, расширяем его возможности, чтобы в будущем превратить его в инструмент построения 3D-модели на основе облака точек. Визуализация больших объемов данных в системах виртуальной реальности, а также возможность одновременного использования разносторонней информации об объекте значительно облегчает человеку восприятие больших массивов данных и принятие решений на их основе, — поделился планами технический директор VR Concept Денис Захаркин. — Конечным результатом использования данного инструмента является обеспечение безопасности и оптимизация времени/ресурсов на производство/строительство нового объекта».

«Виртуальная прогулка по данным сканирования реального объекта, совмещенным с проектной моделью — это отличная возможность для строителей и осуществляющих авторский надзор проектировщиков оценить ход строительства, сопоставить проект с тем, что уже сделано, и оценить отклонения. Для эксплуатирующих организаций и девелоперов точная виртуальная модель существующего объекта в виде облака точек позволяет решать многие вопросы, не выходя из офиса, а также проводить презентации для партнеров и потенциальных клиентов при продаже объекта», — пояснил Сергей Котельников, руководитель отдела лазерного сканирования российского подразделения компании Leica Geosystems (Швейцария).