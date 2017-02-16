SafeCrow внедрила решение для моментальной выплаты денежных средств по закрытым сделкам

Компания SafeCrow, предоставляющая комплексные услуги по защите сделок купли-продажи в интернете, внедрила новое платежное решение для своих пользователей, которое обеспечивает моментальную выплату денежных средств по закрытым сделкам непосредственно на банковскую карту продавцов товаров и исполнителей услуг. Об этом CNews сообщили в SafeCrow.

В начале февраля сервис защиты онлайн-сделок SafeCrow закончил интеграцию с платформой для организации онлайн-платежей MandarinPay. Теперь продавцы и фрилансеры, пользующиеся безопасной сделкой, смогут получить оплату сразу же после завершения сделки.

Ранее денежные средства перечислялись посредством банковского перевода, что могло занимать до трех дней. Новый способ сокращает время зачисления денег до 1 минуты. При выборе данного способа оплаты пользователи должны учитывать, что сумма выплаты не должна превышать p75 тыс., подчеркнули в компании.

«Мы развиваем свой сервис с учетом реальных потребностей наших пользователей. Скорейшее поступление денег после выполнения заказа — функционал, который действительно важен для продавцов и исполнителей, для которых критична любая задержка, возможная при банковском переводе. Мы рады, что мгновенные выплаты нашли отклик у клиентов SafeCrow: только в течение тестовой недели новой услугой воспользовались более 50 пользователей», — отметил исполнительный директор «СэйфКроу» Антон Бутивщенко.

«Развитие сервиса безопасных сделок в свое время способствовало небывалому росту интернет-торговли в Китае, прежде всего, подъему такого гиганта, как Alibaba. Мы видим большую перспективу в этом продукте. Поэтому партнерство с SafeCrow, безусловно, обещает быть интересным», — заявил управляющий партнер MandarinBank Алексей Толстик.