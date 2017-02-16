Oracle представила прогнозы для финансовых руководителей на 2017 год. Основной тезис прогноза - в 2017 году более пристальное внимание будет уделяться схемам оптимизации налогообложения, бухгалтерской отчетности и прозрачности международных компаний. Уже сегодня стоит планировать выполнение новых регулирующих норм в области управления финансами, таких как выполнение требований IFRS 15, которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

Ускоренными темпами будет продолжаться цифровая трансформация. Изменения будут происходить так быстро, что 12 месяцев покажутся очень долгим периодом в любом бизнесе.

1. Для большинства клиентов облачные ERP становятся выбором по умолчанию. На вершине кривой освоения инноваций клиенты будут проявлять больший интерес к облачным ERP-решениям, чем к традиционным системам, развертываемым на собственных площадках. По умолчанию все ERP-системы, которые внедряются впервые или заменяют устаревшие, будут облачными. Есть мнение, что облачные ERP-решения могут быть такими же увлекательными и захватывающими, как смартфоны. Мобильные, социальные и аналитические возможности, доступные в облаке, значительно превосходят возможности традиционно развертываемых систем, и они чрезвычайно важны для персонала компаний в настоящий момент.

В частности, молодые специалисты умеют работать в такой среде и воспринимают такие возможности как новую норму. Это становится критически важным для компаний, стремящихся привлекать талантливую молодежь.

2. Появится новое определение ERP. Клиенты будут требовать, чтобы их новые облачные ERP-системы всегда использовали преимущества самых современных технологий. Сегодняшние ERP-системы основываются на шести технологиях — облачные вычисления, мобильные коммуникации, социальные взаимодействия, аналитика, большие данные и интернет вещей. В 2017 году это определение будет расширено, чтобы включить гибкость, масштабируемость и возможность совместного использования , обеспечиваемые использованием PaaS (платформа как сервис), возможность добавлять и подключать технологии искусственного интеллекта, чтобы анализировать и прогнозировать поведение внутренних пользователей и внешних клиентов.

В частности, искусственный интеллект может стать в 2017 году движущей технологической силой, и даже руководители высшего звена будут использовать интеллектуальные технологии автоматизированного прогнозирования.

3. Финансовые директора будут осваивать роль «второго пилота бизнеса». Руководители компаний и различных бизнес-подразделений все больше полагаются на финансовых директоров в стратегическом управлении бизнесом. Поэтому CFO будут все меньше сосредоточиваться на отчетности и все больше — на планировании, анализе рисков и принятии инвестиционных решений. В течение 2017 года эта тенденция будет усиливаться. Финансовые руководители будут играть ключевую роль в принятии решений по управлению бизнесом и брать на себя обязанности «второго пилота» при генеральном директоре, а финансовая служба будет выполнять функции «системы управления полетом», поддерживающей принятие обоснованных решений.

4. Произойдет революция в отчетности. Отчетность будет все более адаптивной, поскольку сложности, связанные с обилием данных, требованиями IFRS 15 и ASC 606, прозрачностью налогообложения и анализом прибыльности, легко преодолимы. Для принятия таких решений финансовым директорам потребуется еще более четкое понимание всего бизнеса, что будет означать обеспечение прозрачности для всех направлений бизнеса и для всех используемых ими систем. Это должно стать центром внимания в 2017 году.

5. Финансовым службам будет необходима единая модель данных. Если пункт 4 когда-либо произойдет, то будет совершенно необходима единая модель для всех финансовых данных. На самом деле единая модель необходима для всех бизнес-данных, а не только финансовых, — для управления персоналом, маркетингом и продажами, цепями поставок и других направлений бизнеса. Без согласованной модели данных для всех направлений бизнеса будет невозможно знать, представляют ли массивы данных, генерируемых бизнесом, точную картину. Без уверенности в данных руководители могут принимать катастрофически неверные решения. Фрагментированность данных будет все больше препятствовать принятию точных и успешных решений.

6. В 2017 году цифровая трансформация станет глобальной. Есть пять значимых тенденций, оказывающих влияние на все отрасли и сегменты бизнеса — глобальный дефицит высококвалифицированных кадров, появление роботов, ускоренное сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией, экспоненциальный рост ожиданий потребителей и изменение моделей ведения бизнеса. Мы находимся в шаге от превращения некоторых революционных технологий в мейнстрим. Такие технологии сокращают операционные затраты благодаря большей автоматизации, однако повышают потребность в инвестициях.

Если современные компании хотят выжить, они должны трансформировать не только свои операции, но и свои модели ведения бизнеса. Для достижения успеха уже недостаточно продавать те же продукты и услуги, что и десять лет назад. Руководители компаний и финансовые директора должны искать новые возможности и внедрять цифровые технологии, которые позволят им осваивать новые направления бизнеса.

7. Центры общих сервисов станут центрами общего бизнеса. В 2017 году снова возрастет значимость центров общих сервисов, однако они будут выполнять новую роль, предлагая более широкий спектр услуг, чем традиционные финансовые и HR-службы. Это могут быть такие прежде обособленные функции, как разработка (традиционно выполняемая ИТ) или творческие рекламные услуги (типичная функция маркетинга).

По мере роста автоматизации и снижения затрат использование центров общего бизнеса будет освобождать руководителей бизнес-подразделений от ручной работы, которая сейчас отнимает у них так много времени, чтобы они могли сосредоточиться на более стратегической работе.

Фактически 2017 год - идеальный испытательный полигон для стратегических инициаторов. Некоторые из самых успешных сегодня компаний начали свой бизнес вслед за финансовым кризисом 2008 года, эффективно используя такие технологические новшества, как появление смартфонов и связанные с ними изменения в поведении потребителей.

Теперь облачные решения могут стать той самой стратегической новинкой, которая поможет CFO в оптимизации бизнеса. Это отмечают 78% опрошенных финансовых руководителей России в нашем недавнем исследовании. Облачный сервис Oracle Revenue Management Cloud позволяет легко управлять контрактами с клиентами и соответствующими обязанностями к исполнению, помогая организациям незамедлительно отвечать новым требованиям стандартов.

Для финансовых директоров, в том числе в России, которые ждали наиболее подходящего момента для подтверждения своей стратегической значимости для бизнеса, 2017 год вполне может стать этим важнейшим моментом.