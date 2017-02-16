«Хевел» запустила две новые солнечные электростанции в Оренбургской области

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие «Ренова» и РОСНАНО) объявила о вводе в эксплуатацию двух солнечных электростанций в Оренбургской области – Плешановскую и Грачевскую СЭС, мощностью по 10 МВт каждая. Как рассказали CNews в компании, установленная мощность двух СЭС эквивалентна энергопотреблению не менее 4000 частных домохозяйств.

Строительно-монтажные работы на площадке начались в июле 2016 г. и в соответствии с графиком были завершены в конце 2016 г. Оборудование, задействованное при строительстве станций, на 70% произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности.

Первым объектом солнечной генерации в Оренбургской области стала Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, которая была построена в мае 2015 г. и вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в ноябре того же года. Объём выработки Переволоцкой СЭС на текущий момент превысил 5,5 тысяч МВтч электроэнергии.

После пуска Плешановской и Грачёвской СЭС установленная мощность солнечных электростанций, построенных Группой компаний «Хевел» на территории Оренбургской области, достигла 25 МВт. Вывод новых станций на ОРЭМ запланирован на март 2017 г.

До 2019 г. группа компаний «Хевел» планирует построить на территории Оренбургской области еще 6 солнечных электростанций. В соответствии с планами компании общая мощность объектов солнечной генерации в регионе составит 140 МВт.