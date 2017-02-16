«Газпром нефть» и 1С заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве

«Газпром нефть» и 1С объявили о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве. Как рассказали CNews в компании, документ был подписан в Санкт-Петербурге директором 1С Борисом Нуралиевым и начальником департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Константином Кравченко.

В число ключевых целей сотрудничества вошла организация совместной работы по совершенствованию ИТ-ландшафта «Газпром нефти» и развитию продуктовой линейки 1С, а также создание инновационных импортоопережающих решений.

Компании договорились синхронизировать свои стратегические планы в сфере ИТ и организовать рабочие группы для взаимодействия по всем направлениям сотрудничества.

Согласно меморандуму, «Газпром нефть» намерена принять участие в формировании отраслевых решений на базе 1С и работе российского сообщества пользователей 1С в качестве постановщика бизнес-задач для развития ПО, а также выступить в качестве пилотной площадки для реализации проектов 1С с применением новых технологических возможностей платформы «1С:Предприятие КОРП».

Константин Кравченко, начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти», сказал: «Данный меморандум призван расширить формат взаимодействия наших компаний. Благодаря сотрудничеству с одним из лидеров в разработке отечественных бизнес-систем, планируется повысить эффективность построения корпоративной ИТ-архитектуры и обеспечить стабильность эксплуатации ИТ-систем "Газпром нефти". Совместно с нашими партнерами мы намерены определить стратегические направления по созданию инновационных импортоопережающих решений и сформировать соответствующую программу на период до 2025 года».

Борис Нуралиев, директор 1С, отметил: «Мы рады расширению сотрудничества с компанией "Газпром нефть". Это открывает для нас широкие возможности по развитию существующих и разработке новых систем 1С для вертикально-интегрированных нефтяных компаний и российского бизнеса в целом».