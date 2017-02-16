ФПИ и Университет ИТМО создадут целевую поисковую лабораторию в сфере ИТ

«Фонд перспективных исследований» и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает активное взаимодействие между фондом и университетом по широкому кругу вопросов. Среди основных направлений сотрудничества — поиск, отбор и обеспечение реализации научно-технических проектов, создание условий для привлечения талантливой молодежи в сферу научных исследований и технологических разработок, а также формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства, сообщили CNews в «Фонде перспективных исследований».

Стороны планируют создать поисковую лабораторию, деятельность которой будет направлена на развитие междисциплинарных исследований в сфере информационных технологий и смежных областях. Лаборатория будет создана на базе мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО, цели которого — создание перспективных технологий мирового уровня для решения наукоемких задач в таких малоформализованных областях, как здравоохранение, общественная жизнь и другие.

Как отмечается, целевые лаборатории создаются фондом и различными организациями для долгосрочного и широкоформатного сотрудничества. В задачи целевой лаборатории входит поиск новых научных идей, формирование предложений по направлениям исследований, разработка программ исследований и поиск коллективов для их реализации. Поисковая целевая лаборатория определяет критически важные проблемы по определенному направлению исследований, формирует научно-технические основы и концепции их решения, собирает и анализирует соответствующие научные данные и вырабатывает предложения по направлениям, целям и ожидаемым результатам прорывных исследований и разработок по соответствующему направлению. В задачи целевой поисковой лаборатории входит также разработка нормативно-технической и технологической документации на создаваемые технологии и образцы.