Software AG присоединилась к экосистеме партнеров Google Cloud в сфере данных и аналитики

Сегодня компания Software AG объявила о начале сотрудничества с Google Cloud Platform и о выпуске своей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. В этом году компания также планирует представить свою платформу Digital Business Platform на базе Google Cloud Platform, сообщили CNews в Software AG.

«Цель сотрудничества Software AG и Google Cloud Platform — помочь корпоративным заказчикам перейти от устаревших инфраструктур к открытому, защищенному и рассчитанному на будущее “облаку” посредством нашей платформы webMethods Hybrid Integration Platform. Благодаря нашим взаимоотношениям с Google мы способны поддерживать корпорации в переходе к “облаку”», — заявил Кевин Ниблок (Kevin Niblock), президент и операционный директор Software AG в Северной Америке.

«Гибридная интеграция в конечном счете необходима для компаний, поскольку это путь к поддержке и локальных, и облачных моделей, — считает Вольфрам Йост (Wolfram Jost), технический директор Software AG. — Создание отдельной инфраструктуры только для интеграции с “облаком” ведет к излишнему сегментированию данных и снижает пользу от внедрения “облака”. Предлагая Google Cloud Platform, мы расширяем набор доступных нашим заказчикам вариантов использования “облака”».

Благодаря этому сотрудничеству заказчики Software AG уже могут запускать критически важные компоненты инфраструктуры интеграции на платформе Google Cloud Platform. По словам Вольфрама Йоста, решение webMethods уже доступно на платформе Google Cloud. «Скоро вся платформа Digital Business Platform будет доступна в этом “облаке”. Кроме того, мы разрабатываем и готовим к запуску продукты, предназначенные исключительно для Google Cloud Platform, — добавил он. — Они принесут огромную пользу нашим заказчикам».