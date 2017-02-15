Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила значительные обновления своего SD-WAN-решения Riverbed SteelConnect, работа которого определяется параметрами приложений. Оно обеспечивает простой и «умный» подход к построению и внедрению распределенных сетей и управлению ими, сообщили CNews в Riverbed. Теперь SteelConnect поддерживает комплексные корпоративные среды и упрощает внедрение широкомасштабных структур на основе SD-WAN в ЦОДе за счет сетевой интеграции, не создающей помех для текущей работы. Компания также объявила о выходе новой линейки моделей устройств SteelHead. Эти решения на основе одного упорядоченного устройства сочетают в себе возможности SteelConnect и WAN-оптимизации SteelHead, обеспечивая гибкость сети и подключение к средам Microsoft Azure и AWS «в один клик» для высокой производительности приложений и «облака».

«В современную облачную эпоху традиционные подходы к построению сетей, концентрирующие внимание на оборудовании, мешают бизнесу двигаться вперед, — считает Александр Стулов, глава представительства Riverbed в России и СНГ. — Компания Riverbed переосмыслила сетевые технологии для “облаков” в своем SD-WAN-решении, которое ставит в центр приложения и является программно-определяемым — за счет этого оно обеспечивает простоту и гибкость. Рынок ответил тем, что на сегодняшний день сотни заказчиков внедрили наши SD-WAN-решения. Презентуя SteelConnect и SteelHead SD, компания Riverbed выводит облачные сетевые технологии на новый уровень. Это новое интегрированное предложение, развивающееся благодаря спросу заказчиков, а обновления обеспечивают оптимизированную масштабируемость, гибкость сети и производительность “облака”».

Новые шлюзовые устройства для ЦОДа SteelConnect SDI-5030 Data Center Gateway Appliances упрощают внедрение SD-WAN в крупномасштабных глобальных сетях. В то время как другие SD-WAN-решения могут потребовать обновления тысяч строк конфигураций и/или прошивок маршрутизаторов ЦОДа, SteelConnect использует возможности интеграции с устройством Riverbed Interceptor, которые позволяют ему без помех для текущей работы интегрировать сервисы SD-WAN и WAN-оптимизацию в сети ЦОДов, управлять ими, регулировать масштаб и обеспечивать высокую доступность, поддерживая доставку приложений через тысячи удаленных локаций, утверждают в Riverbed Technology.

Riverbed SteelConnect и решение по WAN-оптимизации SteelHead соединяются для обмена информацией по обнаружению и классификации приложений, формируя целостное, заточенное под особенности приложений решение для всей сети и «облака». По словам представителей компании, этот подход кардинально отличается от подхода, применяемого при работе с двумя разными поставщиками, при котором идентификатор приложения компрометируется при передаче пакетов между отдельными сетевыми службами. Новая линейка моделей SteelHead SD (570-SD, 770-SD и 3070-SD) незаметно интегрирует сервисы SD-WAN и WAN-оптимизацию в одном упорядоченном устройстве. Внедрив единое решение, объединяющее возможности SD-WAN (SteelConnect) и WAN-оптимизацию (SteelHead), компании смогут упорядочить и упростить свой подход к облачным сетям, развивать гибкость сети и легко обеспечивать требуемую производительность локальных и облачных приложений, уверяют в Riverbed.

Решение SteelConnect, выпущенное в апреле 2016 г. в виде предложения раннего доступа, объединяет внедрение и управление гибридными сетями WAN, сетями филиалов и облачными средами, а также обеспечивает подключение к средам AWS и Microsoft Azure «в один клик». SteelConnect также делает возможной мгновенную (zero-touch) поставку ресурсов, что позволяет организациям строить глобальную сеть и подключаться к «облаку» за несколько минут, а также облегчает текущее управление сетью — любые изменения сетевых, бизнес-политик или политик приложения вводятся несколькими кликами мыши, указали в компании.

Riverbed объявила об общей доступности SteelConnect 2.0 в сентябре 2016 г. Решение включало в себя множество новых функций, в том числе — интегрированные средства обеспечения видимости работы с Riverbed SteelCentral. В январе 2017 г. Riverbed представила решение для облачных сетевых технологий для надежных подключений к облачным сетям Microsoft Azure «в один клик». Сегодня SD-WAN-решение от Riverbed может похвастаться «бесшовной» платформенной интеграцией с решением Riverbed SteelHead и упорядоченной интеграцией с ЦОДом для крупномасштабных внедрений.