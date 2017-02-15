«Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Индии

«Рэйдикс» объявила об установлении партнерских отношений с рядом индийских системных интеграторов и сборщиков оборудования в рамках прошедшей в Нью-Дели конференции Convergence India (7–9 февраля 2017). Как рассказали CNews в компании, сотрудничество с Exalto Communication Technologies, SRSG, Infosols и другими способствует продвижению решений RAIDIX на перспективном индийском медиарынке. По состоянию на февраль 2017 г. «Рэйдикс» осуществила более 40 поставок в болливудские кинокомпании, творческие объединения и студии постпродакшн.

Специализированное решение по хранению данных RAIDIX Media создано для работы с высокими нагрузками и множеством параллельных видеопотоков. Технология RAIDIX позволяет заказчикам обеспечить неснижаемую производительность при одновременном обращении к контенту с нескольких рабочих станций и гибкую масштабируемость инфраструктуры.

Конференция Convergence India 2017, объединяющая десятки индийских телеканалов, поставщиков цифрового контента, студий постпродакшн и инновационных технологических вендоров, стала эффективной деловой и технологической площадкой для демонстрации решений RAIDIX в области СХД. Совместно с партнером Primus IT Solutions команда «Рэйдикс» представила дорожную карту развития продукта и функциональные преимущества RAIDIX на выделенном стенде.

«Рэйдикс» ведет активную политику продаж в Азии и делает ставку на ресурсоемкую индийскую киноиндустрию, которая нуждается в рентабельных аппаратно-независимых СХД. Решения на платформе RAIDIX поддерживают весь цикл видеопроизводства – сброс данных, редактирование, перекодирование, доставка контента и т.д. – и обеспечивают «подключаемость» по всем основным интерфейсам SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP).

Конференция Convergence India этого года собрала не только специалистов из Индии и сопредельных регионов, но и представителей медиандустрии и поставщиков оборудования Европы, Северной Америки и Дальнего Востока. В трехдневном мероприятии в Нью-Дели приняли участие 120 докладчиков и 17 тысяч гостей. За время выставки стенд «Рэйдикс» посетило более 1100 человек.