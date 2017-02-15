Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрировалась с «Одноклассниками»

Компания LiveTex провела интеграцию с социальной сетью «Одноклассники», ежемесячная аудитория которой составляет 73 млн человек. Теперь любой пользователь социальной сети может обратиться с вопросом прямо в группы и сообщества компаний, интернет-магазинов в режиме онлайн 24 часа в сутки, сообщили CNews в LiveTex. Новая функция доступна всем пользователям «Одноклассников» в том случае, если компания, в которую они хотят обратиться, обслуживает клиентов в интернете через платформу для клиентского сервиса и продаж LiveTex.

Технические возможности платформы LiveTex позволяют выстроить обращения пользователей из соцсети «Одноклассники» в очередь и автоматически распределить их на свободных менеджеров, что позволит избежать долгих ответов или ответов, оставшихся «без внимания». С помощью функции «Единая истории переписки», которая заложена в платформе LiveTex, менеджер сможет за короткие сроки решить возникшие вопросы клиента, а также порекомендовать ему дополнительные товары и услуги, основываясь на его предыдущих запросах. Уведомления о новых сообщениях и шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы помогут операторам не пропускать чаты и сократят время реакции до секунд, утверждают в компании.

Одной из первых компаний, внедривших новый цифровой канал «Одноклассники» для обслуживания клиентов через платформу LiveTex стала компания «Юлмарт». Артемий Семенов, руководитель направления «Качество», заявил: «Для компании важно слышать клиента в удобном для него канале связи. Наши покупатели по всей России ожидают оперативной реакции на свои обращения во всех основных социальных сетях. Этот процесс в “Одноклассниках” до настоящего времени не был автоматизирован. Теперь мы сократим время ожидания клиента, использующего “Одноклассники”, и охватим аудиторию одной из крупнейших российских социальных сетей».

Генеральный директор LiveTex Владимир Бакутеев добавил: «“Одноклассники” — одна из популярных социальных сетей в России, и мы абсолютно уверены, что у нее — огромный потенциал для развития бизнеса. Сегодня люди хотят совершать покупки как бы между делом, и развлекательная социальная сеть как нельзя лучше для этого подходит. То же самое относится и к поддержке клиентов: гораздо удобнее написать в группе в соцсетях, чем ожидать ответа оператора контакт-центра по телефону. За такими коммуникациями — будущее, и мы рады, что все больше и больше компаний это понимают».

Для компании LiveTex это не первая интеграция с социальными сервисами. В 2015-2016 гг. платформа была интегрирована с такими социальными сетями, как «ВКонтакте», Facebook, мессенджерами Viber, Telegram, Facebook Messenger. Также клиенты компаний, которые пользуются платформой LiveTex, могут написать обращения в компанию через чат на сайте, e-mail или заказать обратный звонок оператора.