«Логика бизнеса» представила «Логика ЮЗ ЭДО» для юридически значимого документооборота

«Логика бизнеса» («АйТи») объявила о выпуске нового решения для автоматизации юридически значимого электронного документооборота. Как рассказали CNews в компании, решение «Логика ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы обмена между контрагентами электронными документами, подписанными электронной подписью.

Использование «Логики ЮЗ ЭДО» позволяет организации сократить денежные и временные затраты на обработку документов, упрощает работу с документами, повышает ее прозрачность, обеспечивает принятие бизнес-решений актуальной и достоверной информацией.

Эти преимущества достигаются за счет перевода корпоративного юридически значимого документооборота в электронный вид. Чтобы электронный документооборот сравнялся в правах с бумажным, необходимо организовать его юридическую значимость. Для этого должны быть соблюдены следующие условия: документ содержит обязательные реквизиты, подтверждены полномочия создателя, подлинность и аутентичность; документ скреплен верной электронной подписью (аналог собственноручной подписи) лица, уполномоченного подписывать документы; электронная подпись (ЭП) не только обеспечивает подлинность электронного документа на стадиях отправки и получения, но и сопровождает его на всем жизненном цикле электронного документа; при создании ключей ЭП и их дальнейшем использовании применяются только сертифицированные средства электронной цифровой подписи и средства криптозащиты информации (СКЗИ).

В 2012 г. в России произошли существенные изменения в законодательстве относительно применения электронной подписи и использования электронных документов в процессе взаимодействия юридических лиц. Решение «Логика ЮЗ ЭДО» переводит эти законодательные инициативы в практическую плоскость.

Система «Логики ЮЗ ЭДО» внедряется в существующую архитектуру заказчика как отдельное решение и интегрируется с другими корпоративными системами с помощью API. Такая конфигурация позволяет поддерживать актуальность решения за счет получения обновлений, в которых все изменения уже учтены. Это важно, поскольку законодательство в части ЮЗ ЭДО меняется очень часто. Иначе, при добавлении функциональности ЮЗ ЭДО в текущие решения заказчика нужно постоянно дорабатывать всю информационную систему.

Система «Логики ЮЗ ЭДО» предусматривает одновременную работу с несколькими операторами ЭДО без необходимости переключения между ними. Операторы ЭДО — коммерческие компании, которые предоставляют юридическим лицам услугу по обмену электронными счетами-фактурами и прочими электронными документами. Они реализуют процесс передачи электронных документов, гарантируют безопасность передаваемой информации и юридическую значимость счетов-фактур. Для этого операторы ЭДО получают все необходимые лицензии и поддерживают свои системы в соответствии с текущими требованиями законодательства.

Система «Логики ЮЗ ЭДО» обеспечивает обработку, минуя операторов ЭДО, входящих и исходящих неформализованных документов между подключенными к ней дочерними компаниями или подразделениями холдинга. Интерфейс системы может быть адаптирован к корпоративному стилю заказчика за счет web-интерфейса с полным набором функциональности.

Система имеет трехуровневую архитектуру, состоящую из следующих компонентов: система управления базами данных (СУБД), сервер приложений и ПО клиента. В качестве сервера приложений можно использовать как свободно распространяемые, так и коммерческие программы.

Основные возможности системы: создание и редактирование электронных документов, их учет и хранение; удаленный доступ к электронным документам и совместная рабоа над ними; получение и передача электронных документов контрагентам через операторов ЭДО.

«Доля ЭДО в России пока небольшая: возможно, даже меньше 1% от всего документооборота. Тем значимее появление на рынке решения для ЮЗ ЭДО, которое компаниям было бы удобно использовать. При разработке "Логики ЮЗ ЭДО" мы ставили себе задачу, чтобы функциональность юридически значимого электронного документооборота можно было эффективно и быстро встроить в документо-ориентированные процессы организации и поддерживать ее. Надеемся, что наличие такого инструмента будет способствовать росту рынка ЭДО в России», — сказал Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса».