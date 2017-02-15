Corel представила новую версию видеоредактора VideoStudio Ultimate X10, с помощью которого пользователи — от новичков до профессионалов — смогут создавать видеофильмы с уникальными эффектами. Как рассказали CNews в компании, VideoStudio содержит новые функции, эффекты ускоренной и замедленной съемки, а также новые инструменты управления прозрачностью для создания видео с наложением стилей, функция маскирования и поддержка панорамного видео.

«VideoStudio выделяется среди других пользовательских видеоредакторов, поскольку при всей своей функциональности остается на удивление простым в использовании. Пользователи выбирают ПО VideoStudio, чтобы рассказывать свои истории так, как им хочется. Семейные хроники, торжественные события, интернет-видео — с новыми мощными возможностями VideoStudio X10 любое видео получается уникальным», — сказал Мишель Яверковски (Michel Yavercovski), старший директор по продуктам Corel.

Версия VideoStudio Ultimate X10 содержит новые функции, которые поднимают процесс создания фильмов на новый уровень.

Маскирование: можно использовать инструменты рисования, оттенки серого, растушевку и другие эффекты, чтобы выделить главные объекты на видео. Поддерживается создание собственных масок с помощью кистей и инструментов выделения.

Прозрачность дорожек: функция регулирования прозрачности дорожек, чтобы видеть одновременно несколько сцен., добавление настраиваемых эффектов проявления, затемнения и наложения.

Изменение времени: управление скоростью воспроизведения с помощью простых элементов управления, эффекты замедленной съемки или ускоренного воспроизведения, повторного и обратного воспроизведения сцен, стоп-кадры. Теперь все инструменты для управления скоростью собраны в одном месте.

Поддержка панорамного видео: создание панорамных видео для большого экрана с регулировкой угла обзора. Конвертация панорамных видео для воспроизведения на стандартных видеопроигрывателях.

Эффекты премиум-класса: три новые коллекции эффектов от NewBlueFX, Boris FX и proDAD. Новые эффекты частиц и профессиональные инструменты для редактирования 2D/3D-титров.

Шаблоны DVD: броские меню с музыкальным оформлением для видеодисков, используя более 100 шаблонов VideoStudio MyDVD.

Встроенные обучающие материалы. Теперь в VideoStudio доступна новая стартовая вкладка с доступом к обучающим ресурсам, видеоруководствам, дополнительным шаблонам, пакетам эффектов и т. п.

Поддержка HEVC (H.265) обеспечивает более высокие коэффициент сжатия и качество, а также уменьшает размер файла. Требуется совместимое оборудование или графическая карта. Технология оптимизирована под процессоры Intel 7-го поколения.

Процесс редактирования стал еще быстрее и удобнее. Группировка иаразгруппировку элементов на шкале времени одним щелчком правой кнопки мыши. Благодаря приложению ScoreFitter Music, доступному прямо из библиотеки мультимедиа, можно подобрать музыкальное сопровождение для видео.

VideoStudio Ultimate X10 входит в семейство продуктов Corel VideoStudio.

В настоящий момент ПО Corel VideoStudio Ultimate X10 выходит на английском, французском, немецком, итальянском, датском, японском и традиционном китайском языках. Стоимость пакета 5200 руб. Доступны скидки на обновления. Бесплатную пробную версию можно загрузить на веб-сайте www.videostudiopro.com.

Условия корпоративного лицензирования для коммерческих и образовательных учреждений на веб-сайте www.corel.ru/license/ctl/.