ЦРТ и «АйВойс» представили голосовую автоматизированную систему для управления складом и чек-листами

Группа ЦРТ и компания «АйВойс» выводят на рынок голосовую автоматизированную систему (ГОЛАС) для управления складом и чек-листами. Комплектовщикам больших сложных заказов теперь не придется смотреть в планшет или бумажный список — вместо этого они будут получать голосовые инструкции от ГОЛАСа в режиме диалога, сообщили CNews в ЦРТ.

ГОЛАС освободит руки и глаза комплектовщиков: им больше не нужно будет пользоваться ручным терминалом. Система работает по принципу Voice Picking (англ. «набор по голосу») — список для формирования заказа система диктует работнику склада в наушник. Это удобно при работе на погрузчике или на складе с крупногабаритным товаром, который нужно брать двумя руками. Сотруднику не требуется нажимать на кнопки и пользоваться сенсорным дисплеем, поэтому при работе на холоде не придется снимать перчатки, отметили в компании.

«Такое решение в зависимости от отрасли и процессов окупается за 12-18 месяцев. Комплектовщики на складе работают быстрее (повышение производительности до 35%), у них меньше шансов допустить ошибки: пока человек не отчитается, что положил нужный товар в нужное место, система не выдаст ему следующее задание (количество ошибок снижается в два-три раза). Работать с ГОЛАСом очень просто, сотрудника можно обучить за день-два, поэтому даже в условиях большой текучки кадров на складах это не составит никакой проблемы», — заявил Илья Иванов, генеральный директор «АйВойс».

Мобильный терминал ГОЛАСа рассчитан на ежедневное интенсивное использование. Он выполнен из износостойких компонентов, приспособлен к работе при низких температурах (на улице, в холодильниках, морозильных камерах), оснащен мощными элементами питания и не требует постоянного беспроводного подключения к серверу. Решение подходит для оптимизации работы в сферах складской логистики, розничных сетей, интернет-магазинов, пищевого производства и т.д.

Как пояснили в ЦРТ, ГОЛАС работает следующим образом. Начальник склада формирует состав заказа и загружает его в систему учета (WMS или ERP). В ней заказ переводится в пошаговую инструкцию — например, в какой секции, на каком стеллаже, на какой полке сколько единиц товара нужно взять. Инструкция отправляется на мобильный голосовой терминал, закрепленный на поясе у комплектовщика. Синтезированный голос пошагово выдает команды сотруднику: например, взять 30 единиц товара А на второй полке стеллажа А1. Комплектовщик выполняет команду и сообщает об этом в микрофон — ГОЛАС выдает ему следующий шаг инструкции. Процесс повторяется, пока заказ не будет полностью укомплектован. Работник может попросить систему повторить информацию, если он не расслышал или забыл. Уровень владения языком и дефекты дикции на распознавание не влияют. ГОЛАС распознает речь даже в шумном помещении.

Голосовой модуль от ЦРТ синтезирует речь одним из 9 стандартных голосов на русском, английском или казахском языке. При желании клиент может заказать разработку уникального голоса. Также, учитывая кадровую специфику российских складов, разработчики по запросу предлагают установку синтеза и распознавания узбекского и таджикского языков.

«Мы специализируемся на синтезе и распознавании профессиональной речи, в том числе в сложных условиях. В основе модуля голосового управления ГОЛАС заложена дикторонезависимая технология распознавания — система одинаково хорошо распознает речь дикторов вне зависимости от их возраста, пола и даже акцента», — подчеркнул Алексей Закревский, директор по развитию ЦРТ.