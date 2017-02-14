Служба такси «Мегаполис» автоматизировала свою работу на базе Infinity Taxi

Компания «ИнтелТелеком», ИТ-разработчик решений в области автоматизации обработки вызовов, объявила о внедрении программного обеспечения Infinity Taxi в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области — службой такси «Мегаполис». Об этом говорится в заявлении «ИнтелТелеком», поступившем в редакцию CNews.

До Infinity Taxi «Мегаполис» использовал другое программное обеспечение для работы с заказами. По словам директора службы такси Павла Чижова, первый опыт автоматизации был вполне успешным. «Мы выбрали облачное решение, которое предоставляло необходимый функционал по удовлетворительной цене. Обучились, начали работать и уже даже привыкли, и все бы ничего, если бы не внезапное закрытие фирмы, предоставлявшей облачный сервис. Облако рассеялось, а мы остались ни с чем», — рассказал он.

Возврат к рациям в компании не рассматривали — в «Мегаполисе» привыкли работать по-новому. В итоге, после изучения и сравнения программы Infinity Taxi от «ИнтелТелеком» и другого специализированного программного продукта, в службе такси сделали выбор в пользу первого.

По словам директора «Мегаполиса», внедрение решения прошло быстро и легко. «Единственное, что доставляло неудобство, это общение с технической поддержкой по электронной почте. Конечно, в этом есть бесспорные плюсы: все зафиксировано, можно использовать присланные письменно инструкции и в дальнейшем. Но все-таки иногда было очень сложно письменно выразить и правильно сформулировать то, что хочешь сказать или показать на пальцах. Но все это было успешно преодолено. Мы запустились и начали работать, — пояснил Павел Чижов. — Не скроем, сначала водители были не очень довольны: новое всегда пугает, да и просто не хотелось учиться работе с новым приложением, но постепенно все вошло в привычное русло».

Все поставленные в рамках проекта задачи, по отзыву представителя службы такси, были полностью реализованы с помощью Infinity Taxi: оптимизирована работа оператора, ускорено время принятия заказа до 10 секунд, усилен контроль работы собственных машин, повышена лояльность клиентов за счет системы бонусов и скидок, при этом на 40% снижено количество отказов и невыполненных заказов. Отдельно в «Мегаполисе» отметили гибкость системы оповещения о состоянии заказа.

На текущий момент служба такси не полностью использует функционал программы Infinity Taxi, поскольку, как уточнили в компании, «воплощение амбициозных планов требует некоторого временного ресурса». Однако в ближайшем будущем в «Мегаполисе» планируют применить максимально возможное количество инструментов данного программного продукта и с его помощью выйти на новый уровень развития бизнеса.