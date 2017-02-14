Решения Orange Business Services в области спутниковой связи и гибридных сетей объединили флот и офисы Arkas Line

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о том, что турецкий оператор морских перевозок и контейнерных грузов Arkas Line (входит в Arkas Holding) повышает качество связи между своим флотом и международной сетью офисов компании с помощью гибридной сети, решения по подключению судов к спутниковой связи Maritime Connect и систем безопасности Orange Business Services. Новая архитектура помогает Arkas расширять свой бизнес, используя ресурсы единого провайдера, который обеспечивает защищенный доступ к глобальным сетям, заданный уровень SLA и поддержку по всему миру, сообщили CNews в Orange.

Гибридная сеть Orange Business Services включает в себя решения по наземному и спутниковому подключениям, управляемые сервисы безопасности и решение Internet VPN, обеспечивающее безопасное сетевое подключение через интернет-канал, объединяет 11 судов и 25 наземных объектов. Это позволяет Arkas управлять растущими потоками интернет-трафика, контролируя его безопасность, а также повышает удобство работы для всех сотрудников, где бы они ни находились. Также внедрение нового решения обеспечивает глобальное применение политик безопасности и корпоративных правил компании.

«Возможность доступа к цифровым коммуникациям очень важна для членов экипажей судов Arkas, поскольку они живут и работают в море, вдали от друзей и близких, в течение длительного времени, — пояснили в Orange Business Services. — Именно поэтому гибридная сеть была оптимизирована для работы с унифицированными коммуникациями, что позволит сотрудникам Arkas безопасно использовать все корпоративные приложения, включая средства голосовой и видеосвязи, а также обмен мгновенными сообщениями, в любой точке присутствия компании».

Доступ к сети на борту обеспечивается за счет решения Orange Maritime Connect, которое было полностью интегрировано в корпоративную сеть Arkas. Это позволяет обеспечить доступ членов экипажей судов Arkas к критически важным приложениям прямо в море, включая сервисное программное обеспечение приложения для создания онлайн-отчетов, базы данных, электронную почту, интернет и связь VoIP. Подключение флота к спутниковой связи помогает оптимизировать передачу данных между судами и наземными подразделениями компании, а также позволяет использовать новые онлайн-сервисы, в число которых входит геолокация, передача электронных данных о состоянии флота и мониторинг потребления расходных материалов на каждом судне.

«Нашей главной целью было найти решение, основывающееся на развитой ИКТ-инфраструктуре, которое позволит интегрировать весь наш флот в корпоративную сеть, повысив его операционную эффективность. За счет использования передовых технологий была повышена эксплуатационная готовность судов и улучшены условия работы членов экипажа. К тому же, оснащение судов позволяет им взаимодействовать со штаб-квартирой компании для решения вопросов безопасности и обеспечения соответствия нормативным требованиям», — заявил Мерт Оруз (Mert Oruz), ИТ-директор Arkas Holding.

«Рынок морского транспорта переживает собственную цифровую трансформацию, так как сетевая инфраструктура компаний этой отрасли расширяется и совершенствуется. Это помогает перевозчикам эффективнее управлять своим флотом, экономить топливо, а также передавать все больше задач для решения специалистам на берегу. Orange Business Services имеет компетенции, позволяющие интегрировать новые технологии и сети как на море, так и на суше, благодаря сквозному защищенному соединению», — указал Люк Сервиант (Luc Serviant), вице-президент Orange Business Services по региону EMEA и в Турции.