Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»

В банке Citadele завершен совместный с компанией «Неофлекс» проект по оптимизации кредитной стратегии с использованием open source системы JBoss Drools. В результате выполненного проекта банк получил обновленную систему для принятия решений по кредитам физических лиц и смог заложить возможности для ее использования при работе с корпоративными клиентами в будущем, сообщили CNews в «Неофлекс».

В процессе реализации банком Citadele стратегии по развитию розничного кредитования увеличилось количество клиентов, выдаваемых кредитов и, соответственно, вырос объем данных, задействованных в процессе принятия решений. В связи с этим перед банком встала задача по оптимизации кредитной стратегии. В качестве партнера по реализации этой задачи была выбрана компания «Неофлекс», обладающая опытом работы в банковском ИТ-секторе.

Специалисты «Неофлекс» спроектировали новую модель данных, актуализировали и дополнили атрибуты для этой модели, разработали стратегию по выдаче кредитов физическим лицам и подготовили сопроводительную документацию для решения на базе JBoss Drools. Реализация проекта заняла около двух месяцев.

«Это первый проект, который мы реализовали для банковского сектора в Латвии. Citadele — крупный игрок местного финансового сектора, представленный на международном рынке, поэтому тем более ценно, что банк доверил именно нам выполнение работ. В настоящее время совместный проект успешно завершен с соблюдением всех сроков и требований заказчика», — заявил Антон Лазебный, директор бизнес-направления «Технологии финансовых рынков и управление рисками» компании «Неофлекс».

«При помощи специалистов “Неофлекс” мы не только успешно и в запланированный срок реализовали необходимый функционал по управлению кредитными рисками, но и существенно упростили процесс формирования входных данных для загрузки в систему. Мы также оптимизировали текущую кредитную стратегию и предусмотрели возможность разработки дополнительных инструментов для управления отношениями с юридическими лицами в будущем», — рассказал о результатах проекта Каспарс Цикмачс, член правления банка Citadele.

В дальнейшем банк планирует расширять функционал по выдачи кредитов для юридических лиц и рассматривает возможность использования программного продукта компании «Неофлекс», предназначенного для тестирования кредитных стратегий — Neoflex Strategy Testing Manager (NSTM). Решение NSTM предназначено для генерации тестовых заявок, анкет и других форм в формате xml с дальнейшей передачей заполненных форм в тестируемый веб-сервис. Продукт позволяет проводить оценку полученного результата с помощью наглядного пользовательского интерфейса с графической поддержкой.