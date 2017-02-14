Ivanti представила решения для ЦОД и безопасности гибридных облачных продуктов

Ivanti в рамках конференции RSA 2017 анонсировала дополнительный комплекс для ЦОД и продуктов, обеспечивающих безопасность гибридных облачных решений. Как рассказали CNews в компании, это первый релиз продуктов Ivanti после создания нового стратегического видения на базе Landesk, Shavlik, AppSense, HEAT Software, Lumension и Xtraction. Вместе данные решения предлагают рынку одно из сильнейших программных обеспечений по безопасности для серверов и гибридных облачных продуктов.

«Наша глубокоэшелонированная защита ориентирована на предотвращение, выявление и восстановление от различных угроз безопасности, вне зависимости от того, где они возникают», - сказал Дюан Ньюман, вице-президент продуктового маркетинга Ivanti. «Расширенный пакет решений Ivanti для безопасности ЦОД предоставляет безопасность ИТ-инфраструктуре предприятия: от рабочих столов и до серверов. Все для того, чтобы клиенты были уверены, что их инфраструктура в безопасности».

Решения включают в себя ряд новых функциональных возможносте. Контроль приложений для серверов: Ivanti Application Control (на основе продуктов AppSense) позволяет организациям создать дополнительный уровень безопасности. Решение предотвращает запуск несанкционированных приложений и вредоносных программ на серверах с помощью модели Доверенное лицо (Trusted ownership).

Контроль подключаемых устройств для серверов: технология Ivanti по управлению подключаемых устройств для серверов позволяет организациям контролировать ключевые уязвимости вокруг доступа USB к системам. Это также гарантирует, что серверы могут быть точечно заблокированы и защищены от случайного или целенаправленного процесса эксфильтрации данных сервера в соответствии с политикой ИТ-управления.

Обновления для серверов: Ivanti Patch для Windows Servers (на основе продуктов Shavlik) позволяет провести обновления центров обработки данных, не устанавливая агентов на сервера. Решение подходит как для физической инфраструктуры, так и для виртуальной. Ivanti также представляет расширенный стек API, разработанный для интеграции с другими решениями по безопасности, SIEM-платформу, сканер уязвимостей и оркестратор.

Обновления для Linux, UNIX и Windows Servers: продукт, разработанный на основе решений по обновлению от Landesk и Lumension, позволяет перенести все возможности по обновлению Windows Servers для серверов Linux/UNIX.

Каталог обновлений: консолидация двух крупнейших каталогов обновлений на рынке создала крупнейший каталог контента сторонних производителей с возможностями глубокой интеграции в физической, виртуальной, а также гибридной инфраструктуре. Объединение этих каталогов завершено.

Аналитика данных по безопасности: использование Ivanti Xtraction дает возможность организациям получать важную наглядную информацию в виде панелей мониторинга и аналитических выкладок. С Xtraction компании могут легко определить тенденции, выявлять риски и оценивать финансовые последствия, которые влияют на бизнес.

Ivanti (ранее Landesk) «стремится стать новым игроком в безопасности конечных устройств», отметил Крис Шерман в недавнем докладе, The Forrester Wave: Endpoint Security Suite, Q4, 2016. «Многие покупатели (Ivanti) думают о ее решениях только с позиции системы управления ИТ-инфраструктурой, однако за последние несколько лет ситуация сильно изменилась. После недавних приобретений и дальнейших разработок в области безопасности, Ivanti предлагает сильные технологии безопасности, которые ставят компанию на одно место с лидерами рынка».