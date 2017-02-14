Informatica стала лидером «Магического квадранта» решений по управлению мастер-данными

Корпорация Informatica включена в сектор «Лидеры» «Магического квадранта» решений по управлению мастер-данными (2017 Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions), подготовленного исследовательским агентством Gartner. Об этом CNews сообщили в компании DIS Group, представляющей продукты Informatica в России и странах СНГ.

Согласно отчету Gartner, к 2020 г. 80% всех MDM-проектов будет за мультидоменными решениями. Решения по управлению мастер-данными позволяют получить компаниям полную и достоверную картину о ключевых бизнес-сущностях, например, клиентах или товарах. Решение формирует «золотую» запись каждой сущности, скажем, товара, и позволяет эффективно работать с мастер-данными. Таким образом, MDM-платформа обеспечивает системный подход к управлению разрозненными данными, объединенными в единое информационное пространство, отметили в компании.

«MDM-решение корпорации Informatica включает в себя возможности по интеграции данных, обеспечению качества данных и управлению бизнес процессами, — заявил Амит Валиа (Amit Walia), исполнительный вице-президент и главный директор по развитию решений Informatica. — Данная платформа является решением полного цикла в классе управления мастер-данными на рынке. Решение обеспечивает полный взгляд на данные и их взаимосвязи, за счет чего бизнес получает возможность эффективно использовать данные в кратчайшие сроки».