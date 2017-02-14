«Барс Груп» участвует в реализации образовательного проекта «Школа цифрового века»

Компания «Барс Груп», российский разработчик программного обеспечения, и издательский дом «Первое сентября» заключили соглашение о сотрудничестве. Целью партнерства является содействие распространению проекта «Школа цифрового века», сообщили CNews в «Барс Груп».

В рамках данного проекта работники образовательных организаций получают широкий спектр учебных и методических материалов — предметно-методические журналы, брошюры, вебинары и видеолекции. Каждый педагог в течение года может пройти дистанционно курс повышения квалификации. Участникам проекта предоставляется возможность использовать в своей практической деятельности электронные формы учебников. В 2016-2017 учебном году в проекте принимают участие 161 тыс. педагогов из 2739 образовательных организаций, рассказали в компании.

«Для “Барс Груп” это партнерство открывает новые возможности в направлении диверсификации портфеля решений по образованию и развитию компетенций. “Первое сентября” имеет хорошую методологическую базу, а мы — успешный опыт информатизации отрасли образования. Информационные системы, разработанные нашей компанией для образования, рекомендованы Минкомсвязи России, и их используют уже в 41 регионе, — заявила Галина Ахмерова, заместитель генерального директора по коммерции и развитию бизнеса. — Есть ряд примеров успешной комплексной информатизации региональных систем образования. И если говорить глобально, совместная с ИД “Первое сентября” работа хорошо вписывается в концепцию приоритетного проекта “Современная цифровая образовательная среда в РФ” по созданию условий для повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования.

«Комплексная система “Барс.Образование” уже доказала свою востребованность во многих субъектах РФ. Сотрудничество с “Барс Груп” позволит нам выйти на новый этап в развитии. Данное партнёрское соглашение будет содействовать качественному росту педагогического образования, откроет доступ к методическому обеспечению нашим школам, к принятию более передовых методов обучения, — убежден Наум Соловейчик, генеральный директор ИД «Первое сентября». — Мы считаем это сотрудничество ключевым элементом стратегии открытия доступа к региональному образованию».