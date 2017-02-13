Toshiba представила накопитель повышенной надежности N300 емкостью 8 ТБ

Департамент хранения данных европейского подразделения компании Toshiba представил новую 8-терабайтную модель в линейке 3,5-дюймовых внутренних накопителей повышенной надежности N300 для NAS. Как рассказали CNews в компании, новинка адресована домашним пользователям, владельцам домашнего офиса или небольшого бизнеса, которые теперь могут выбирать наиболее подходящую для своих нужд емкость – 4, 6 или 8 ТБ. Новый жесткий диск оптимизирован для работы в режиме 24/7 и способен выдерживать высокие нагрузки.

Серия N300 разработана специально для сетевых накопителей, которые должны надежно хранить и предоставлять бесперебойный доступ к большим объемам данных в любое время. При наличии у NAS до восьми отсеков с поддержкой RAID-массивов пользователь сможет наращивать емкость системы хранения по мере необходимости.

Все накопители серии N300 имеют большой 128-мегабайтный буфер данных и поддерживают технологию динамического кеширования Toshiba. Она представляет собой автономный алгоритм кеширования данных со встроенной функцией управления буфером, с помощью которого оптимизируется процесс чтения/записи и повышается производительность накопителя для работы с данными в режиме реального времени.

Для более надежной работы накопители Toshiba N300 поддерживает ряд современных технологий. Одна их них – технология, которая определяет вибрацию, удары и перегрев и устраняет их последствия. В накопителе встроено несколько шок-сенсоров: они отслеживают и компенсируют вибрацию от ударов и угловых колебаний, а система устранения ошибок ускоряет восстановление работоспособности накопителя. Также надежность диска повышает технология Ramp Load, регулирующая уровень износа головки

8-терабайтная модель накопителя повышенной надежности N300 появится в продаже в феврале 2017 г. по ориентировочной цене 27375 руб. На устройство распространяется расширенная трехлетняя гарантия.