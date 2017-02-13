«Сервионика» будет применять отечественные СХД Baum в своих проектах

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга, и НПО «Баум», отечественная компания, разрабатывающая программно-аппаратные комплексы для хранения данных, стали партнёрами. Стороны заключили партнёрский договор и договор NDA (Non-disclosure agreement), договор о неразглашении, благодаря чему решения НПО «Баум» могут быть интегрированы с решениями «Сервионики», сообщили CNews в «Ай-Теко».

НПО «Баум» c 2010 г. ведет научные разработки в области хранения данных совместно с ведущими институтами страны, включая Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Эти разработки находят воплощение в линейке систем хранения данных (СХД) Baum. Ее отличительная особенность — наличие необходимых сертификатов для использования российскими компаниями, в том числе проверка на недекларированные возможности, использование алгоритмов шифрования по ГОСТ. Решения Baum — в процессе сертификации Минобороны РФ и ФСТЭК по НДВ2, после завершения которой они смогут применяться в государственных организациях с повышенными требованиями к защите данных.

«Уже несколько лет “Сервионика” работает над тем, чтобы крупным заказчикам в России стали доступны надежные решения для работы с данными, не уступающие по производительности западным аналогам, и, в то же время, более доступные отечественным компаниям, в том числе с точки зрения требований к импортозамещению. Нами разработаны такие решения, как, например, IaaS-платформа “Рустэк” и программно-аппаратный комплекс “Сократ”, которые позволяют строить частные “облака” на базе передовых российских продуктов. Экспертиза “Сервионики” состоит в создании программных продуктов, а в качестве аппаратной базы мы привлекаем партнёров — производителей серверного оборудования. Теперь СХД Baum могут быть использованы “Сервионикой” в новых проектах для достижения более высоких показателей производительности», — заявил управляющий директор «Сервионики» Евгений Щепилов.

«Продукция НПО “Баум” для хранения данных создаётся на базе передовых отечественных научных разработок. СХД Baum могут стать основной для высокопроизводительных аппаратных комплексов, а вместе с решениями “Сервионики” будут использоваться для создания защищенной IaaS-инфраструктуры по заказу крупных промышленных компаний и государственных ведомств», — отметил со своей стороны генеральный директор НПО «Баум» Андрей Гантимуров.

Программно-технические комплексы системы хранения данных Baum в целом представляют собой унифицированные гибридные дисковые массивы с функционалом Mid-range уровня. Программное обеспечение Baum внесено в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи. НПО «Баум», наряду с головным «Московским сервисным центром», имеет сервисные договоры с 260 центрами, которые осуществляют гарантийное обслуживание продукции НПО во всех субъектах РФ.