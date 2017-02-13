«Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду

«Лаборатория Касперского» объявила о партнерстве в проекте Antarctic Biennale – первой арт-экспедиции на самый южный континент Земли, которая объединит около 100 участников: художников, ученых, исследователей, писателей и философов со всего мира. Как рассказали CNews в компании, экспедиция стартует 17 марта 2017 г. из аргентинского города Ушуаи и продлится около месяца. Плавание на борту научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вавилов» будет посвящено созданию объектов современного искусства и будет сопровождаться экспертными панелями, лекциями, исследовательскими сессиями, поэтическими и философскими дискуссиями.

Художественные проекты будут реализованы на ледяных берегах континента, в океанических водах и воздушном пространстве Антарктиды, а также на борту корабля. Результаты экспедиции – объекты, созданные в области Южного полярного круга, а также фото- и видеодокументация этого путешествия – будут представлены в различных музеях и арт-центрах мира. Среди художников, присоединившихся к проекту, Томас Сарацено (Tomas Saraceno), Чжан Энли (Zhang Enli), Лара Фаваретто (Lara Favaretto), Абдулла Аль Саади (Abdullah Al Saadi) и Александр Пономарев – автор идеи, основатель и Комиссар проекта Antarctic Biennale.

«Антарктида – последнее по-настоящему свободное пространство. Международные соглашения предписывают использовать это место для творческой и научной деятельности в интересах всего человечества. Этот континент может открыть людям глаза и заставить их задуматься о будущем планеты и культуры, – сказал идеолог и основатель проекта Antarctic Biennale Александр Пономарев. – Вместо привычных павильонов биеннале мы будем работать во льдах Антарктики. Вместо удобных апартаментов жить в аскетичных каютах морского судна. Вместо хаотического художественного поиска идей мы будем вдохновляться величием природы и обретать новое видение жизни в диалогах с учеными, футуристами и технологическими визионерами».

Комментируя участие «Лаборатории Касперского» в проекте, Евгений Касперский, генеральный директор компании, отметил: «Меня всегда привлекали яркие и необычные проекты. В таком, как Antarctic Biennale, наша компания никогда не участвовала. Здесь сошлись вместе и отличная идея, и непредсказуемость, и дерзость, и масштаб. Организаторы биеннале заразили меня своей энергией и страстью, это еще одна важная причина поддержать проект. Антарктида – уникальное место на Земле, красивое и хрупкое, не принадлежащее никому и открытое всем. Я уже бывал в этих краях, и знаю, что Антарктика безумно вдохновляет. Я действительно воодушевлен предстоящей экспедицией и с нетерпением жду тех произведений искусства, которые появятся на свет в одном из самых удивительных мест нашей планеты».

Автор концепции Antarctic Biennale, основатель и Комиссар проекта – российский художник, моряк, философ Александр Пономарев. Идея провести самую необычную биеннале в истории родилась у художника более 10 лет назад во время его первых экспедиций в Антарктиду. Теперь авторский замысел становится реальностью, и уже 17 марта 2017 г. на борту научно-исследовательского судна «Академик Сергей Вавилов» около ста человек со всего мира – художники, архитекторы, исследователи, писатели, философы – отправляются в творческое плавание к берегам самого южного континента Земли.

Основные принципы Antarctic Biennale: наднациональность: культурное осмысление пространства, не принадлежащего ни одной нации; модель будущего мирового сообщества; междисциплинарность: объединяя экспертов из разных сфер, проект создает платформу для междисциплинарного диалога, подчеркивая особую значимость роли искусства в решении актуальных проблем современного мира.

Mobilis in Mobile! концепция «мобильное в мобильном» – невесомые мобильные инсталляции дополнят хрупкость образа Антарктиды, не оставляя следов художественной деятельности на континенте.