Graitec купил российскую компанию ПСС

Компания Graitec, международный разработчик программного обеспечения в области строительного проектирования и инженерного анализа конструкций и партнер Autodesk в США и Европе, объявила о приобретении российской инженерно-консалтинговой компании ПСС. Сумма сделки не разглашается. По состоянию на 29 декабря 2016 г. Graitec приобрела 100% ПСС, которая продолжит работать под собственным брендом; менять принципы работы с клиентами и партнерами также не планируется. Как сообщили CNews в Graitec, данная сделка позволит компании увеличить общемировой портфель технологий Graitec Group и усилить акцент на разработке программного обеспечения для оптимизации рабочих процессов с помощью BIM.

Компания ПСС основана в 1994 г. Головной офис компании базируется в Санкт-Петербурге, три филиала расположены в Краснодаре, Туле и Новосибирске. В штате компании — 43 сотрудника. ПСС специализируется на внедрении и экспертной поддержке BIM-решений в проектировании и строительстве, обладает многолетним опытом внедрения PDM в строительной отрасли, является Autodesk Silver Value Added Reseller (VAR).

Группа компаний Graitec с 2009 г. представлена в странах СНГ дочерней компанией «Graitec Россия», специализирующейся на решениях для автоматизации проектирования и производства строительных конструкций, а также являющейся официальным поставщиком программного обеспечения Autodesk Advance Steel на территории России и СНГ.

Graitec приобрела компанию ПСС с целью увеличения бизнеса на рынке России и стран СНГ и укрепления своих позиций на рынке BIM. Этот шаг позволит клиентам ПСС воспользоваться возможностями линейки продуктов Graitec, в частности, Graitec PowerPack для Revit, доступному эксклюзивно от Graitec. Это дополнение расширяет возможности, а также повышает производительность работы с программой Autodesk Revit.

«Мы рады стать частью международной группы, руководство которой разделяет наше видение перспектив BIM, — прокомментировал событие Алексей Кукин, генеральный директор ПСС. — Благодаря соглашению с Graitec ПСС станет частью одного из пяти крупнейших реселлеров Autodesk в мире, а также получит доступ к совершенно новой продукции, ранее недоступной нашим клиентам. Это позволит расширить наши предложения и компетенции в области информационного моделирования».

«Эти приобретения отражают позитивное начало 2017 года, укрепляя стратегию Graitec — стать мировым поставщиком решений для строительства, чтобы предоставить пользователям реальное преимущество в работе и ускорить внедрение технологий BIM в мировую практику, — добавил Франсис Гийемар (Francis Guillemard), президент и генеральный директор Graitec. — Дополняя существующие офисы Graitec в Чехии, Словакии, Румынии и Robobat в Польше, приобретение ПСС, ее региональных отделений, значительно укрепит позиции Graitec в России и странах СНГ».