Digma представила в России IP-камеры серии DiVision

Digma объявила о расширении товарного ассортимента марки двумя первыми моделями IP-камер Digma серии DiVision – DiVision 100 и DiVision 200. Как рассказали CNews в компани, сетевые IP-камеры Digma DiVision 100/200 позволяют осуществлять съемку объектов в HD-качестве, удаленный мониторинг и дистанционное управление в помещениях, находящихся под наблюдением.

IP-камера Digma DiVision устанавливается и настраивается в считанные минуты, позволяя осуществлять видеонаблюдение за людьми, животными и объектами в режиме «онлайн». Все управление камерами производится через приложение в смартфоне (iOS, Android).

Пользователь может управлять одновременно четырьмя камерами с одного смартфона. При этом они могут быть установлены как в разных помещениях, так в разных углах одной комнаты, чтобы исключить наличие «слепых зон». Инфракрасная подсветка IP-камеры Digma DiVision позволяет проводить круглосуточное видеонаблюдение: смена режимов работы камеры с дневного на ночной и обратно происходит автоматически.

Digma DiVision 100 с фиксированной камерой подходит для видеонаблюдения за происходящим в небольших комнатах или за неподвижными объектами. Камеры Digma DiVision 200 с поворотной камерой (вверх/вниз, вправо/влево) подходят для установки в больших помещениях. В комплектацию устройств входит набор крепежей к стене.

Обе модели IP-камер уже доступны в розничных сетях и интернет-магазинах России. Рекомендуемые розничные цены на момент публикации новости составляют 2790 руб. на Digma DiVision 100 и 2990 руб. на Digma DiVision 200.