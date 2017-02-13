«Д2 страхование» переходит на платформу «ЦФТ-Страховая компания»: завершен первый этап

Компании «Д2 страхование» и «Центр Финансовых Технологий» завершили первый этап проекта по переводу ключевых бизнес-процессов страховой компании на технологическую платформу «ЦФТ-Страховая компания». Стартовав в марте 2016 г., проект завершился в январе текущего года — новое программное обеспечение переведено в режим промышленной эксплуатации. «Д2 Страхование» в необходимые сроки выполнила требования Банка России по переходу на единый план счетов, сообщили CNews в ЦФТ.

С технологической точки зрения ключевые бизнес-процессы «Д2 Страхования» органично встроились в новую систему. «“Д2 Страхование” повысила внутренние стандарты надежности и технологичности до уровня, сопоставимого с банковским, — рассказал генеральный директор компании «Д2 Страхование» Юрий Вавилов. — Мы специализируемся на сегменте В2В, в первую очередь — банкостраховании, а с банками у нас общий конечный потребитель — физическое лицо. Уже сегодня мы готовы развивать и поддерживать сервисы, соответствующие требованиям и стандартам наших банков-партнеров. Во многом выбор нами новой ИТ-платформы был обусловлен имеющимся у ЦФТ солидным опытом в автоматизации финансовых организаций и в, частности, автоматизации учета в банковском секторе в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Целый ряд банковских принципов учета мегарегулятор переносит и на страховую отрасль».

Особенность данного проекта заключается в том, что новое программное обеспечение «Д2 Страхование» использует как облачный сервис. Система «ЦФТ-Страхование» установлена на серверных мощностях ЦОД ЦФТ: вендор осуществляет поддержку пользователей системы, ее развитие, сопровождение, обновления, пояснили в компании. Как ожидается, это обеспечит в будущем партнеру ЦФТ сокращение затрат на ИТ.

По словам председателя правления ГК ЦФТ Андрея Висящева, ЦФТ уже много лет занимается темой аутсорсинга ИТ-инфраструктуры банков. «Уверен, что модель “ПО как облачный сервис” станет хорошей практикой и для участников страхового рынка, — отметил Висящев. — Аутсорсинг отлично себя зарекомендовал в плане сокращения издержек. Высокотехнологичные решения, которые сейчас нужны страховым компаниям, порой недешево стоят, но всегда можно найти оптимальный вариант — аутсорсинг, который позволяет всем игрокам рынка получать лучшие технологии и конкурировать на равных точки зрения ИТ-обеспечения».

Параллельно с переводом ключевых бизнес-процессов на новую ИТ-платформу компания «Д2 Страхование» осуществила подключение к федеральной системе «Город» (входит в ГК ЦФТ). Теперь пользователи системы «Город» имеют возможность онлайн оформлять полисы страхования квартир.